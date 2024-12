Tạm giữ một phụ nữ 'giật tóc, tát vào miệng trẻ' khi cho ăn

TPO - Quá trình trông giữ giữ trẻ tại nhà, một phụ nữ ở TP. Vũng Tàu đã có hành vi bạo hành trong khi cho trẻ ăn.

Ngày 10/12, Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự đối với bà T.T.B. (48 tuổi, trú tại phường 7, TP. Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ liên tục chửi, dùng tay nắm tóc một bé hơn 1 tuổi, giật ra sau, tay còn lại liên tục dùng thìa đút thức ăn với hành động thô bạo. Người phụ nữ này còn dùng thiết bị điều khiển ti vi gõ vào miệng cháu bé. Trong một đoạn clip khác, người phụ nữ đặt cháu bé nằm ngửa trên chân để đút cho ăn, khi cháu vừa khóc vừa ói thì bị bà này dùng khăn lau mạnh, bịt mũi, tát vào miệng.

Tối 7/12, cơ quan công an nhận được thông tin tố giác của chị T.T.T.T. (trú ở phường 7, TP. Vũng Tàu) về việc bà T.T.B. có hành vi bạo hành trẻ em trong lúc nhận giữ trẻ tại nhà riêng ở hẻm 318, phường 7, TP. Vũng Tàu. Đồng thời, chị T. cung cấp các clip ghi lại cảnh bà B. có hành động thô bạo, bạo hành trong quá trình giữ trẻ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc, Công an phường 7 và Công an TP. Vũng Tàu đã vào cuộc xác minh, điều tra và làm rõ thông tin clip trên. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định ngoài bạo hành với cháu bé trong clip là bà B. Người này còn có hành vi bạo hành với hai cháu bé khác. Các bé đều có độ tuổi từ 1 đến hơn 2 tuổi.

Ngoài cháu gái trong clip thì còn một số trẻ khác cũng được bà B. nhận giữ, chăm sóc hằng ngày. Khoảng 2 năm nay, bà B. nhận trông trẻ tại nhà với số lượng khoảng 5 đến 7 bé.