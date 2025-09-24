Cháu bé 4 tuổi tắc ruột vì bị hội chứng ‘công chúa tóc mây’

TPO - Các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy ra búi tóc dài 12cm trong ruột bé gái 4 tuổi ở Cần Thơ. Ca bệnh hi hữu này do bé mắc hội chứng "công chúa tóc mây”- tức sở thích bứt và ăn tóc gây nên.

Ngày 24/9, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, vừa phẫu thuật lấy búi tóc dài 12cm trong ruột bé gái 4 tuổi, gây tắc ruột.

Hiện sức khoẻ của bé gái đã ổn định.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi T.T.P.N. (4 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) trong tình trạng suy kiệt, đau bụng, liên tục nôn ói, ăn uống kém. Gia đình cho biết bé từng có tiền sử lồng ruột, đã tự uống thuốc nhưng không giảm nên đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc ruột. Khi phẫu thuật nội soi, bác sĩ phát hiện đoạn ruột dài 12cm chứa đầy tóc lẫn bã thức ăn gây tắc nghẽn. Bệnh nhi được mở bụng lấy dị vật, khâu lại ruột và dẫn lưu ổ bụng.



Sau mổ, sức khỏe bé ổn định song vẫn cần được theo dõi, chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi có biểu hiện của “hội chứng công chúa tóc mây” (Rapunzel) – rối loạn hiếm gặp khiến người bệnh thích nhổ và ăn tóc. Tóc không tiêu hóa được, tích tụ lâu ngày trong đường tiêu hóa tạo thành búi lớn gây tắc ruột.

Búi tóc có lẫn bã thức ăn dài 12cm trong ruột bé gái 4 tuổi.

BSCKI Quách Tòng Lai - phụ trách Khoa Ngoại nhi (Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng) cho hay, thời gian qua bệnh viện đã từng điều trị nhiều ca tương tự.

“Phụ huynh cần chú ý các hành vi bất thường ở trẻ như hay ngậm, nuốt vật lạ, bứt tóc bỏ miệng, tóc lưa thưa dần, đau bụng không rõ nguyên nhân… Nếu thấy dấu hiệu bất thường, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời và tư vấn tâm lý, bảo đảm trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần”, bác sĩ Lai khuyến cáo.