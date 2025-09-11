Phẫu thuật khẩn tại đặc khu Côn Đảo cứu thanh niên bị đứt đôi quả thận

TPO - Ngày 10/9, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu cho nam thanh niên bị đa chấn thương bụng, nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân N.P.H. (17 tuổi) gặp tai nạn khi bị xe máy tông từ phía sau văng xa 4 mét. Khi nhập viện, H. trong tình trạng đa chấn thương, đã được truyền 1 đơn vị (350 ml) hồng cầu lắng nhưng sức khỏe tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị xuất huyết nội, nguy cơ sốc mất máu đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc mổ cấp cứu cho người bệnh ngay tại Côn Đảo

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định mổ khẩn cấp và ca mổ do BS-CKII Lương Thanh Tùng – Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân làm trưởng kíp, với sự tham gia của nhiều bác sĩ các chuyên khoa ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực – mạch máu, tiết niệu, gây mê hồi sức.

Qua nội soi ổ bụng thám sát, bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương phức tạp, thận trái đứt đôi, cơ thành bụng bị rách, tràn máu màng phổi trái và dập đuôi tụy. Khối máu tụ lớn vùng hố thận trái cùng thận vỡ lìa cực trên, cực dưới không thể bảo tồn. Bệnh nhân bị mất khoảng 1,5 lít máu.

Trước tình huống khẩn nguy, người bệnh lập tức được chuyển sang mổ mở. Ê kíp tiến hành khâu vết rách cơ thành bụng, đặt dẫn lưu màng phổi bên trái, đồng thời cắt bỏ thận trái để cầm máu. Sau khi lấy toàn bộ máu đông, rửa sạch ổ bụng, các bác sĩ đặt thêm hai ống dẫn lưu, đóng bụng và khâu da.

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sinh hiệu dần ổn định. Theo PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, đây là trường hợp chấn thương bụng kín phức tạp gây xuất huyết nội, nếu chuyển viện vào đất liền tốn nhiều thời gian sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe đang bình phục tốt

Các bác sĩ nhận định, những ca chấn thương bụng kín phức tạp tại địa bàn xa đất liền như Côn Đảo luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong điều kiện thời tiết xấu, việc vận chuyển bệnh nhân bằng máy bay vừa khó khăn vừa tốn thời gian, khiến người bệnh dễ bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu sống.

Với trường hợp bệnh nhân H. nếu không được xử trí ngay, nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng khối máu tụ hoặc suy hô hấp do tràn máu màng phổi có thể dẫn đến tử vong.