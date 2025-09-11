Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Phẫu thuật khẩn tại đặc khu Côn Đảo cứu thanh niên bị đứt đôi quả thận

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/9, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu cho nam thanh niên bị đa chấn thương bụng, nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân N.P.H. (17 tuổi) gặp tai nạn khi bị xe máy tông từ phía sau văng xa 4 mét. Khi nhập viện, H. trong tình trạng đa chấn thương, đã được truyền 1 đơn vị (350 ml) hồng cầu lắng nhưng sức khỏe tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị xuất huyết nội, nguy cơ sốc mất máu đe dọa tính mạng.

quang-canh-phong-mo-2.jpg
Các bác sĩ đã thực hiện cuộc mổ cấp cứu cho người bệnh ngay tại Côn Đảo

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định mổ khẩn cấp và ca mổ do BS-CKII Lương Thanh Tùng – Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân làm trưởng kíp, với sự tham gia của nhiều bác sĩ các chuyên khoa ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực – mạch máu, tiết niệu, gây mê hồi sức.

Qua nội soi ổ bụng thám sát, bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương phức tạp, thận trái đứt đôi, cơ thành bụng bị rách, tràn máu màng phổi trái và dập đuôi tụy. Khối máu tụ lớn vùng hố thận trái cùng thận vỡ lìa cực trên, cực dưới không thể bảo tồn. Bệnh nhân bị mất khoảng 1,5 lít máu.

Trước tình huống khẩn nguy, người bệnh lập tức được chuyển sang mổ mở. Ê kíp tiến hành khâu vết rách cơ thành bụng, đặt dẫn lưu màng phổi bên trái, đồng thời cắt bỏ thận trái để cầm máu. Sau khi lấy toàn bộ máu đông, rửa sạch ổ bụng, các bác sĩ đặt thêm hai ống dẫn lưu, đóng bụng và khâu da.

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sinh hiệu dần ổn định. Theo PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, đây là trường hợp chấn thương bụng kín phức tạp gây xuất huyết nội, nếu chuyển viện vào đất liền tốn nhiều thời gian sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người bệnh.

nguoi-benh-hau-phau-ngay-dau-tien-2.png
Bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe đang bình phục tốt

Các bác sĩ nhận định, những ca chấn thương bụng kín phức tạp tại địa bàn xa đất liền như Côn Đảo luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong điều kiện thời tiết xấu, việc vận chuyển bệnh nhân bằng máy bay vừa khó khăn vừa tốn thời gian, khiến người bệnh dễ bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu sống.

Với trường hợp bệnh nhân H. nếu không được xử trí ngay, nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng khối máu tụ hoặc suy hô hấp do tràn máu màng phổi có thể dẫn đến tử vong.

Sau khi sáp nhập vào TPHCM, Côn Đảo đang được ngành y tế chú trọng đầu tư nâng cao hạ tầng và chuyên môn. Sở Y tế TPHCM thời gian qua đã tăng cường nhân sự chất lượng cao với những bác sĩ đa chuyên khoa từ các bệnh viện trung tâm thành phố ra hỗ trợ tuyến đảo. Đây được xem là giải pháp phát triển hệ thống cấp cứu ngoại khoa tại Côn Đảo, giúp xử trí ngay tại chỗ những ca nặng, giảm thiểu nguy cơ khi vận chuyển đường dài.

Vân Sơn
#phẫu thuật cấp cứu Côn Đảo #đứt đôi quả thận #chấn thương bụng kín #xuất huyết nội nguy hiểm #giải pháp y tế đảo xa #phẫu thuật nội soi ổ bụng #bệnh nhân tai nạn giao thông #hệ thống cấp cứu đảo ngọc #đào tạo y tế đa chuyên khoa #cứu sống bệnh nhân chấn thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục