Bơm 'filler chợ đen' để làm đẹp, cơ thể hoại tử nham nhở như tổ ong

TPO - Liên tiếp hai ca biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng từ việc làm đẹp bằng filler không rõ nguồn gốc vừa được các bác sĩ ghi nhận. Trong phòng mổ, bác sĩ chứng kiến cảnh tượng dịch mủ của người bệnh phun trào, mô cơ bị ăn loang lổ như tổ ong.

Ngày 9/9, BS.Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho 2 trường hợp bị biến chứng thẩm mỹ đe dọa tính mạng.

Biến chứng nghiêm trọng

Bệnh nhân đầu tiên là người phụ nữ 33 tuổi ngụ tại TPHCM, nhập viện trong tình trạng đau buốt, mông trái sưng to, đỏ tím, căng cứng bất thường. Người này cho biết đã tiêm filler nâng mông tại một spa nhỏ cách đây 7 năm, được quảng cáo là “filler Hàn Quốc an toàn”.

Hình ảnh kiểm tra ghi nhận các ổ nhiễm trùng hoại tử khiến mô cơ của người bệnh nham nhở như tổ ong

Khi cơn đau ngày một dữ dội, chị gần như không thể ngồi hay đi lại. Hình ảnh chụp MRI cho thấy, bên trong là khối áp xe khổng lồ dài hơn 20cm, dày 15cm, lan rộng xuống cơ, tạo thành các hốc chứa dịch viêm như “tổ ong”.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, đây là trường hợp nghiêm trọng, ổ áp xe đã ăn sâu vào các mô cơ tạo thành cấu trúc tổ ong, có nguy cơ lan rộng gây nhiễm trùng huyết nguy hiểm tính mạng nên đã yêu cầu mổ khẩn cấp.

Khi các bác sĩ mở đường rạch da nhỏ, dịch mủ đã phun ra ào ạt, trắng đục, mùi hôi nồng nặc, lẫn mô hoại tử đặc quánh. Các bác sĩ phải liên tục hút và nạo vét nhiều lần mới làm sạch. Tổng cộng gần 2,5 lít mủ và mô hoại tử được lấy ra. Đây là lượng dịch mủ rất lớn, hiếm gặp trong biến chứng thẩm mỹ.

Các bác sĩ đã phẫu thuật hút ra 2,5 lít máu mủ và nạo filler ra khỏi cơ thể người bệnh

“Đây là hậu quả điển hình của việc tiêm hóa chất độc hại đội lốt filler. Cơ thể bị phá hủy từ bên trong suốt nhiều năm mà bệnh nhân không hề hay biết. Toàn bộ ổ áp xe được nạo vét triệt để, bơm rửa liên tục và loại bỏ hết filler cùng mô hoại tử. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được truyền kháng sinh liều cao kết hợp đặt máy VAC hút áp lực âm để dẫn lưu dịch mủ. Quá trình này cần duy trì ít nhất 7 ngày, đồng thời theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử lan rộng” - bác sĩ Tú Dung nói.

Bệnh nhân thứ hai là phụ nữ ngoài 30 tuổi. Trước đó, chị được một spa giới thiệu dịch vụ bơm “chất đa tầng” nâng mông, quảng cáo hiệu quả tự nhiên và lâu dài. Tuy nhiên, khoảng 1 năm sau khi bơm, mông bệnh nhân cứng dần, đau buốt, tấy đỏ, khiến việc ngồi hay đi lại trở thành cực hình.

Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện toàn bộ vùng mông đã nhiễm trùng nặng, nhiều ổ tụ mủ rải rác. Ê kíp bác sĩ nạo vét ra hàng chục khối chất lạ dạng viên, sậm màu, đặc quánh, lổn nhổn như “trân châu” lẫn máu mủ. Đây là filler biến dạng, vón cục, gây viêm mạn tính kéo dài.

Đừng biến cơ thể thành nơi thử nghiệm hóa chất

Theo BS.Tú Dung, những hóa chất này thường là silicon công nghiệp hoặc dung môi rẻ tiền. Khi tồn tại trong cơ thể, chúng liên tục kích thích phản ứng viêm, tạo u hạt xơ cứng, tụ mủ, đẩy bệnh nhân vào nguy cơ hoại tử lan rộng.

TS.BS Tú Dung khuyến cáo cộng đồng cần lựa chọn bệnh viện uy tín khi đi làm đẹp

Bác sĩ cảnh báo: “Những lời quảng cáo như ‘collagen đa tầng’, ‘filler Hàn Quốc giá rẻ’ thực chất chỉ là chiêu trò. Người dân đang tự mang bom hẹn giờ vào cơ thể. Nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, cướp đi tính mạng”.

Thực tế, filler chính thống được Bộ Y tế cấp phép có giá thành cao, chỉ được thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế đủ điều kiện. Trên mạng xã hội và spa chui, filler trôi nổi được bán tràn lan, đánh trúng tâm lý ham rẻ, khiến nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân.

“Đừng biến cơ thể thành nơi thử nghiệm hóa chất. Muốn làm đẹp an toàn, hãy đến bệnh viện, được bác sĩ chuyên khoa thực hiện với vật liệu đạt chuẩn y tế” – BS.Tú Dung nhấn mạnh.