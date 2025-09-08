Ngư dân nguy kịch sau khi lặn, bác sĩ cảnh báo tai họa từ đại dương

TPO - Nổi nhanh lên khỏi mặt nước khi đang lặn sâu đánh bắt hải sản khiến ngư dân rơi vào nguy kịch phải chuyển viện bằng máy bay vào đất liền cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo, chỉ vài phút chủ quan dưới lòng đại dương có thể trả giá bằng cả mạng sống.

Đột ngột hôn mê

Ngày 8/9, Đại úy, BS Nguyễn Cảnh Chung - tổ trưởng Tổ cấp cứu hàng không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp bị hội chứng giảm áp đặc biệt nguy hiểm. Bệnh nhân là ngư dân N.Đ.Q. (sinh năm 1980). Trước khi nhập viện cấp cứu, ông Q. đang đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa.

Theo bệnh sử, ông Q. đã liên tục lặn sâu hơn 40 m trong nhiều giờ để khai thác hải sản. Khoảng 30 phút sau khi lên tàu, ông đột ngột mất ý thức, hôn mê, tím tái, liệt hai chân... Dù đã được các đồng nghiệp sơ cứu tại hiện trường bằng phương pháp tái tăng áp tại chỗ nhiều lần nhưng tình trạng của nạn nhân không cải thiện.

Nam ngư dân đã rơi vào nguy kịch sau nhiều giờ lặn sâu đánh bắt hải sản

Nạn nhân được chuyển vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu. Thời điểm được các bác sĩ tiếp nhận, ông Q. đã rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau nỗ lực hồi sinh tim phổi của các y bác sĩ, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp rất nặng, tổn thương đa cơ quan.

Trước nguy cơ tử vong cao của người bệnh, Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng cùng Tổ cấp cứu đường không chuyển nạn nhân về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực, sau 2 ngày nhập viện, tình trạng bệnh đang dần cải thiện.

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Việc phối hợp cấp cứu đường không kịp thời là minh chứng cho cam kết bảo vệ tính mạng ngư dân và lực lượng tuyến đầu trên biển đảo. Bệnh viện luôn sẵn sàng huy động nguồn lực cao nhất để ứng cứu trong mọi tình huống khẩn cấp”.

Hiểm họa chết người từ đại dương

Theo các chuyên gia y tế, hội chứng giảm áp (thợ lặn thường gọi là bệnh thợ lặn) xảy ra khi cơ thể lặn xuống độ sâu lớn trong thời gian dài rồi trồi lên mặt nước quá nhanh. Đây là tình trạng khí nitơ hòa tan trong máu và mô không kịp thoát ra, tạo thành bọt khí. Bọt khí trong máu sẽ gây tắc mạch, rối loạn thần kinh, liệt chi, thậm chí ngừng tim, ngừng thở, tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Đại úy - BS Nguyễn Cảnh Chung cho biết: “Hội chứng giảm áp rất nguy hiểm vì ảnh hưởng đồng thời đến não, tủy sống, phổi và tim. Người bệnh có thể tử vong nhanh chóng nếu không được tái tăng áp và điều trị chuyên sâu kịp thời”.

Bệnh nhân được trực thăng chuyển viện cấp cứu từ đảo xa về đất liền an toàn

Bác sĩ cảnh báo, nhiều ngư dân vì áp lực kinh tế vẫn lặn quá lâu và quá sâu, không tuân thủ quy trình an toàn. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những ca nguy kịch. Để phòng tránh, ngư dân cần được huấn luyện kỹ năng lặn an toàn, tuyệt đối tuân thủ quy tắc nghỉ giải áp và nếu có dấu hiệu bất thường sau lặn phải báo ngay cho y tế để can thiệp sớm.