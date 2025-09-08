Bác sĩ 'vá' mạch máu trong bụng mẹ, cứu thai nhi mắc khối u khổng lồ

TPO - Bé trai chào đời khỏe mạnh sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM can thiệp thành công ngay từ trong bụng mẹ để xử lý khối u nhau thai khổng lồ – tình trạng cực hiếm và có thể gây tử vong cho thai nhi.

“Ngàn cân treo sợi tóc”

Ngày 8/9, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, lần đầu tiên tại đây vừa thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u trong nhau thai để cứu bé trai ngay trong bụng mẹ.

Theo bệnh sử, thai phụ là chị T.N.B. (30 tuổi, ngụ tại TPHCM) mang thai lần đầu, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM khi thai được 28 tuần. Thời điểm đến bệnh viện, thai phụ liên tục mệt, khó thở.

Kết quả siêu âm khiến các bác sĩ lập tức phát đi tín hiệu báo động khi thai nhi bị suy tim nặng, tràn dịch màng tim, đồng thời có một khối u nhau thai khổng lồ.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật gây tắc mạch máu nuôi khối u nhau thai

PGS.TS.BS Lê Minh Khôi – Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh Tim mạch – giải thích: Khối u này chứa nhiều mạch máu bất thường khiến tim thai phải làm việc quá tải để bơm máu, dẫn đến suy tim cấp. “Tình trạng nguy kịch đến mức có thể mất thai bất cứ lúc nào” – BS Khôi cho hay.

Trong khi đó, thai mới 28 tuần, nếu buộc phải sinh non sẽ đối diện hàng loạt biến chứng nguy hiểm như xuất huyết não, viêm ruột hoại tử hay nhiễm trùng sơ sinh.

TS.BS Trần Nhật Thăng – Trưởng khoa Phụ sản – cho biết: “Theo dõi từng ngày, chúng tôi nhận thấy không thể trì hoãn thêm. Cần một giải pháp can thiệp ngay trong bụng mẹ”.

Quyết định "cân não"

Hội đồng chuyên môn của bệnh viện nhanh chóng được thành lập, quy tụ các bác sĩ chuyên về sản khoa, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh – can thiệp mạch. Sau nhiều giờ phân tích, ê kíp quyết định thực hiện thủ thuật: tắc mạch máu nuôi khối u nhau thai nhằm giảm gánh nặng cho tim thai và kéo dài thai kỳ.

Theo PGS.TS.BS Võ Tấn Đức, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, thông thường thủ thuật can thiệp mạch tiến hành dưới tia X. Tuy nhiên, để bảo vệ thai nhi khỏi phơi nhiễm, toàn bộ ca này được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm. Các bác sĩ phải dùng kim chọc xuyên qua bụng mẹ, vào tử cung để tìm đúng mạch máu chính nuôi khối u – công việc đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Sau khi được can thiệp, thai nhi phát triển bình thường và chào đời khỏe mạnh

Ban đầu, ê kíp dùng coil (lò xo kim loại nhỏ) để chặn dòng máu. Tuy nhiên, lưu lượng quá lớn khiến dòng chảy không ngừng lại. Trước tình huống căng thẳng, ê kíp quyết định sử dụng thêm keo sinh học lấp kín các khe hở quanh coil. Đây là thao tác đầy rủi ro, bởi nếu keo theo máu đi nhầm vào tim hoặc não thai nhi thì có thể gây tử vong tức thì.

Kết quả ngoài mong đợi khi dòng máu đổ về tim thai giảm nhanh, khối u nhỏ lại, tim thai phục hồi. Ban đầu, bác sĩ kỳ vọng duy trì thêm 4 tuần nhưng điều kỳ diệu là thai kỳ kéo dài đến tận 39,5 tuần. Bé trai chào đời an toàn, không cần bất kỳ can thiệp cấp cứu nào.

Chị T.N.B. xúc động nhớ lại: “Nghe bác sĩ giải thích, tôi rất lo sợ vì đây là kỹ thuật mới, lại quá nhiều rủi ro nhưng nếu không thử thì có thể hối hận cả đời. Tôi đã đặt trọn niềm tin vào đội ngũ bác sĩ”.

Trên thế giới, can thiệp điều trị ngay khi thai còn trong bụng mẹ đã giúp cứu sống nhiều trường hợp dị tật, bệnh lý hiếm gặp. Tại Việt Nam, lĩnh vực này vẫn còn mới mẻ, nhưng ca can thiệp thành công lần đầu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho thấy tiềm năng rất lớn nếu được đầu tư và phát triển.