Phẫu thuật khẩn cấp cứu cụ ông máu phun thành vòi trong bụng vì tai nạn

TPO - Trong lúc dọn nhà, ông S. bị trượt chân té cầu thang. Tai nạn xảy ra khiến nạn nhân rơi vào nguy kịch vì mất gần 2 lít máu do rách mạch máu mạc treo ruột non.

Ngày 8/7, BS.Phan Trung Hiếu, Khoa Ngoại tiêu hóa-Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn sinh hoạt nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì mất máu cấp trong ổ bụng.

Bệnh nhân là ông Đ.T.S. (65 tuổi, ngụ TP.HCM). Sáng cùng ngày, trong khi đang lau dọn cầu thang thì p6ng S. bị trượt chân, ngã từ độ cao khoảng 2 mét, phần ngực và bụng đập mạnh xuống nền nhà. Sau cú ngã, ông đau dữ dội, nằm bất động trong tình trạng tri giác lơ mơ và được người nhà đưa đến bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng hồi sức, cho bệnh nhân chụp CT. Kết quả kiểm tra phát hiện ổ bụng người bệnh đang xuất huyết ồ ạt do mạch máu tại mạc treo ruột non bị rách, khiến máu phun thành vòi. Đây là một biến chứng nguy kịch của chấn thương bụng kín.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cho nạn nhân và ghi nhận bên trong ổ bụng nạn nhân ngập máu và có vết rách dài khoảng 5cm ở mạc treo ruột non (nơi có vai trò nuôi dưỡng ruột).

Kíp mổ đã hút ra gần 2 lít máu tươi và máu cục từ ổ bụng nạn nhân, đồng thời khâu cầm máu và truyền bổ sung máu cùng huyết tương để duy trì huyết áp. Sau 45 phút khẩn trương, cuộc phẫu thuật đã thành công, cứu sống bệnh nhân khỏi tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng.

BS.Phan Trung Hiếu cho biết: “Mạch máu mạc treo ruột non bị rách khiến máu chảy ồ ạt vào ổ bụng, là tình huống nguy hiểm cần can thiệp càng sớm càng tốt. Nếu chậm vài phút, người bệnh có thể ngưng tim do mất máu cấp. Sau mổ, ông S. đã tỉnh táo, có thể ăn uống, cử động tại giường, sức khỏe đang dần hồi phục.

Theo BS.Hiếu, chấn thương bụng kín là loại tổn thương nguy hiểm vì không có dấu hiệu bên ngoài, dễ bị bỏ sót. Những cơ quan dễ tổn thương nhất bao gồm gan, lách, ruột và mạch máu vùng bụng. Nếu không phát hiện và cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do chảy máu nội tạng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có chấn thương vùng ngực hoặc bụng mà xuất hiện đau âm ỉ, choáng, mệt, lơ mơ thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám. Không nên chủ quan, vì chỉ một vết rách mạch máu nhỏ cũng có thể gây mất máu cấp đe dọa tính mạng.