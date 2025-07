Nữ bệnh nhân nguy kịch sau phẫu thuật phụ khoa do thuyên tắc phổi cấp

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, tại đây vừa phối hợp với bệnh viện sản khoa trên địa bàn TPHCM kịp thời cứu sống một trường hợp bị thuyên tắc phổi cấp nguy kịch tính mạng. Bệnh nhân là bà V.N.H. (45 tuổi) trước đó được thực hiện phẫu thuật bóc nang lạc nội mạc buồng trứng và bóc nhân xơ tử cung tại bệnh viện chuyên khoa sản.

Nguy hiểm xảy ra khi đang trong giai đoạn hồi sức sau phẫu thuật, người bệnh bất ngờ rơi vào tình trạng ngưng hô hấp – tuần hoàn. Ê kíp bác sĩ của bệnh viện sản khoa đã tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) và tạm thời phục hồi tuần hoàn cho người bệnh nhưng huyết áp bệnh nhân vẫn tụt sâu, nguy cơ ngưng tim tái diễn luôn rình rập sinh mạng người bệnh.

Kết quả CT-scan ngực khẩn cấp xác định bà H. bị thuyên tắc phổi cấp. Đây là một biến cố y khoa ít gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Tình huống trên xảy ra khi cục máu đông từ tĩnh mạch sâu chân trái di chuyển lên và bít hoàn toàn hai nhánh động mạch phổi. Kết quả siêu âm mạch máu, các bác sĩ ghi nhận huyết khối tại tĩnh mạch sâu chân trái di chuyển lên gây bít tắc động mạch phổi là nguồn gốc trực tiếp gây biến chứng.

Trong tình huống khẩn cấp, cuộc hội chẩn liên viện giữa bệnh viện chuyên khoa sản và Bệnh viện Nhân dân 115 diễn ra ngay trong đêm. Do người bệnh vừa trải qua ca mổ lớn, việc dùng thuốc tiêu sợi huyết là chống chỉ định tuyệt đối vì có thể gây chảy máu ồ ạt từ vết mổ. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phương án sử dụng tim phổi nhân tạo (V-A ECMO) nhằm duy trì tuần hoàn cho đến khi có hướng xử trí tiếp theo.

Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ đã triển khai ECMO kịp thời, giúp ổn định tạm thời tình trạng huyết động. Khi bệnh nhân tạm qua cơn nguy kịch, các bác sĩ tiếp tục hội chẩn và thống nhất can thiệp hút huyết khối trực tiếp từ động mạch phổi, kết hợp đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới để ngăn nguy cơ huyết khối từ chân tiếp tục gây biến chứng.

Cuộc can thiệp được thực hiện bởi BS Phạm Đức Đạt, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân 115. Thủ thuật được thực hiện thành công giúp khơi thông dòng máu tại động mạch phổi, chặn đứng nguy cơ sốc tắc nghẽn tái diễn. Những ngày sau đó, người bệnh được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã cai được ECMO, cai máy thở, ngưng thuốc vận mạch, sức khỏe dần bình phục. Đây là trường hợp thuyên tắc phổi nguy kịch hiếm gặp sau mổ phụ khoa được cứu sống thành công.

Các bác sĩ cho biết, thuyên tắc phổi cấp là tình trạng tắc nghẽn động mạch phổi bởi cục máu đông, thường xuất phát từ hệ tĩnh mạch sâu chi dưới. Bệnh tiến triển nhanh, có thể gây đột tử nếu không xử trí kịp. Trong các trường hợp không thể sử dụng thuốc tiêu huyết khối (do chống chỉ định như hậu phẫu), ECMO và hút huyết khối can thiệp là lựa chọn cứu sống quan trọng, chỉ thực hiện tại các cơ sở có chuyên môn hồi sức và can thiệp mạch cao.