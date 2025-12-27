Bị mẹ tịch thu điện thoại, nam sinh làm điều dại dột khiến nguy kịch tính mạng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 27/12, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột đặc biệt nguy hiểm ở trẻ vị thành niên.

Người bệnh là bé trai 13 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, được chuyển đến trong tình trạng rối loạn đông máu nặng, có biểu hiện tiểu máu. Khai thác bệnh sử ghi nhận, trong bốn ngày liên tiếp, trẻ đã uống thuốc diệt chuột BROMA 0,005%, mỗi ngày với lượng nhỏ khoảng nửa gói.

Đến ngày thứ năm, khi đang học tại trường, trẻ xuất hiện mệt mỏi, tiểu máu, không sốt và được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, trẻ được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột gây rối loạn đông máu, được sơ cứu rửa dạ dày, cho uống than hoạt và nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố để điều trị chuyên sâu.

thuoc-doc.jpg
Lứa tuổi vị thành niên trẻ suy nghĩ nông nổi, dễ có những hành động mất kiểm soát, phụ huynh cần lưu ý để có hình thức giáo dục con em phù hợp (ảnh minh họa)

Người nhà mang theo túi thuốc đã sử dụng, cho thấy hoạt chất chính là Bromadiolone. Theo BS Nguyễn Minh Tiến, đây là thuốc chống đông rất mạnh, thuộc nhóm “siêu warfarin”, có tác dụng kháng vitamin K kéo dài. Nếu xâm nhập vào cơ thể người, đặc biệt là trẻ em, Bromadiolone có thể gây rối loạn đông máu nặng, xuất huyết nhiều cơ quan và đe dọa tính mạng.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, trẻ được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày, cho uống than hoạt và theo dõi sát các chỉ số đông máu mỗi ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng rối loạn đông máu diễn tiến nặng dần, với tỉ lệ phức bộ các yếu tố đông máu giảm dưới 20%, chỉ số INR tăng trên 3,5. Trước nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng, các bác sĩ đã chỉ định dùng vitamin K1 liều cao 20 mg mỗi 6 giờ, liên tục trong 3 ngày. Sau điều trị, tình trạng tiểu máu của trẻ giảm dần.

Thuốc “siêu kháng đông” tồn lưu lâu, điều trị kéo dài nhiều tuần

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, điểm nguy hiểm của ngộ độc Bromadiolone là thời gian tồn lưu trong cơ thể rất dài. Hoạt chất này có thể tích tụ trong mô và tiếp tục gây rối loạn đông máu nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau khi đã ngưng tiếp xúc.

Vì vậy, dù tình trạng lâm sàng cải thiện, trẻ vẫn cần điều trị duy trì vitamin K1 kéo dài ít nhất 3–4 tuần, theo dõi chặt chẽ các chỉ số đông máu và chức năng gan. Sau khi ngưng thuốc, người bệnh vẫn phải được theo dõi thêm tối thiểu 5 ngày để phát hiện nguy cơ tái rối loạn đông máu, tránh biến chứng xuất huyết muộn.

Khi sức khỏe ổn định, các bác sĩ khai thác nguyên nhân dẫn đến hành vi uống thuốc diệt chuột. Trẻ cho biết, do giận mẹ vì bị tịch thu điện thoại và được hẹn chỉ trả lại sau khi thi xong. Trong lúc bốc đồng, trẻ đã dại dột uống thuốc diệt chuột mà không lường hết hậu quả. Hiện tại, trẻ đã thấy hối hận về hành động dại dột của mình. Đồng thời cũng được các bác sĩ, chuyên gia tâm lý tư vấn sức vấn, chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan với các loại hóa chất độc hại trong gia đình, đặc biệt là thuốc diệt chuột. Những sản phẩm này cần được cất giữ an toàn, tránh để trẻ em và thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận. Chỉ một lượng nhỏ, sử dụng lặp lại nhiều ngày cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Thông tin y học: Bromadiolone là thuốc chống đông thuộc nhóm siêu warfarin, có cơ chế ức chế mạnh vitamin K, gây rối loạn đông máu kéo dài. Ngộ độc thường biểu hiện bằng tiểu máu, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa hoặc xuất huyết nội tạng. Điều trị cần dùng vitamin K1 liều cao, kéo dài nhiều tuần và theo dõi sát ngay cả khi triệu chứng lâm sàng đã cải thiện.

Vân Sơn
#Ngộ độc thuốc diệt chuột #Tác dụng của Bromadiolone #Nguy cơ đối với trẻ vị thành niên #Chẩn đoán và điều trị rối loạn đông máu #Vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ #Tác hại của thuốc chống đông mạnh #Phòng tránh ngộ độc hóa chất trong gia đình #Tâm lý trẻ tuổi và hành vi nông nổi #Chống độc và theo dõi lâu dài #Cảnh báo về an toàn hóa chất

