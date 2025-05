Bản tin Hình sự: Sát hại vợ sau cuộc nhậu rồi tạo hiện trường giả vụ tự tử

TPO - TIN NÓNG ngày 24/5: Xử phạt TikToker đăng tải lời nhạc chế xuyên tạc ca khúc cách mạng; Nhóm đối tượng nổ súng khiến cô gái trẻ tử vong ở Hà Nội chuẩn bị hầu tòa; Truy tố tài xế lái xe Lexus đánh nam shipper ở quận Tây Hồ...

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, qua thời gian lần theo dấu vết cá cược qua nhiều nguồn thông tin, các trinh sát hình sự Công an tỉnh đã tập trung truy xét, đồng loạt ra quân triệt xoá các đường dây cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 ngày, Công an tỉnh Bình Thuận đã triệt phá thành công 2 đường dây do các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá trên mạng, với số tiền giao dịch cá cược hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.

UBND xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.H.T (SN 1983, trú tại xã Tân Quang) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Theo kết quả xác minh của Công an xã Tân Quang, T. sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải một video có hình ảnh cá nhân, lồng ghép với lời nhạc chế xuyên tạc ca khúc cách mạng, trong đó có nội dung xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gây bức xúc dư luận.

TAND TP Hà Nội đã thụ lý hồ sơ vụ án, dự kiến ngày 6/6 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên); Vũ Thành Quang (SN 1994, trú phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) về các tội “Giết người” và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Cùng vụ án, 4 bị cáo khác bị xét xử tội “Che giấu tội phạm” hoặc “Không tố giác tội phạm”.

Ngày 24/5, Viện KSND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa hoàn thành cáo trạng truy tố ra trước TAND quận Tây Hồ để xét xử bị cáo Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú quận Thanh Xuân) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự. Nhân thân Tống Anh Tuấn có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích" và "Tổ chức đánh bạc”; 2 tiền sự đã hết thời hiệu về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Xâm hại sức khỏe người khác”.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T (33 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu. Bà T. nhập hàng từ Thái Lan về Việt Nam để bán trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội Facebook, TikTok… Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả do Nguyễn Thị Dung (SN 1995), trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) làm chủ. Dung thường xuyên lên mạng xã hội Tiktok để livestream bán mỹ phẩm của nhiều hãng nổi tiếng với giá thành rất rẻ. Đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Dung đã bán trót lọt hơn 1.000 đơn hàng cho các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng giá trị hơn 142 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Vương (SN 1990, trú xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My) để điều tra hành vi giết người. Vương và vợ là chị T.T.O cùng một số người bạn tổ chức nhậu ở gần suối. Trong lúc uống rượu, vợ chồng Vương xảy ra mâu thuẫn nên chị O. bỏ về chòi trước. Đến khi Vương trở về chòi, hai người tiếp tục cãi vã. Vương dùng dao đâm trúng ngực chị O. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vương lau vết máu, dùng chăn đắp lên thi thể, đặt dao bên cạnh nhằm tạo hiện trường giả của một vụ tự tử.