Bản tin Hình sự: Sát hại hàng xóm rồi bỏ trốn

TPO - TIN NÓNG ngày 21/5: Xúc phạm người khác, 'chuyên gia thẩm mỹ' Mr Lee lĩnh án tù; 'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân bị tuyên án 3 năm tù về tội 'Loạn luân'; Sếp ngân hàng hạch toán khống gần 14 tỉ đồng để đánh bạc...

TAND TP Thủ Đức (TPHCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Tịnh (SN 1990, tên khác là Mr Lee, trú tỉnh Quảng Nam) 9 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Vụ án được xét xử theo hình thức trực tuyến, tại hai điểm cầu là TAND TP Thủ Đức và Trại tạm giam Chí Hòa. HĐXX tuyên tách riêng phần dân sự của vụ án, người bị hại có quyền yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại toàn bộ vụ án để giải quyết trong một vụ án khác.

TAND huyện Đức Hòa (Long An) xét xử kín vụ án loạn luân đối với bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Do tuổi cao, sức yếu, bị cáo Lê Tùng Vân được vắng mặt. Bị cáo Vân bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội "Loạn luân". Trước đó, bị cáo này đã bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Tổng hợp hai vụ án, bị cáo Vân bị phạt mức án 8 năm tù.

Theo lịch dự kiến, ngày 30/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển, nguyên Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, có 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho ông Triển. Trước đó, TAND TP Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên phạt ông Triển mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Minh Luân (38 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc), nguyên Phó giám đốc phụ trách một phòng giao dịch của ngân hàng huyện Cần Giuộc mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Do cần tiền trả nợ, Luân đưa cho nhân viên 40 triệu đồng, yêu cầu hạch toán nộp 150 triệu đồng vào tài khoản của một người khác để người này chuyển lại tiền cho Luân. Chỉ trong 1 ngày, Luân yêu cầu nhân viên hạch toán khống 5 lần với tổng số tiền hơn 13,9 tỉ đồng vào tài khoản của mình.

Dương Ngọc Duy (38 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đạp vỡ cửa kính cường lực, xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đường 30/4, phường 11 (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng dao đe dọa nhân viên cướp tiền. Khi cướp được một rổ nhựa đựng tiền, Duy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng thông báo Công an phường 11, đồng thời cùng lực lượng bảo vệ tiến hành ngăn chặn đối tượng tẩu thoát. Tổ tuần tra Công an phường 11 có mặt, cùng người dân vây bắt, khống chế đưa về trụ sở.

Công an xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã phát đi thông báo tìm kiếm em Nguyễn Thị Hoài A. (SN 2010, trú tại thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh). Hoài A. là học sinh lớp 9.2, Trường THCS Tân Ninh. Người nhà nữ sinh cho biết, Hoài A. rời khỏi nhà vào 17h30 ngày 19/5. Khi đi, em mặc áo khoác gió màu đen, điều khiển xe đạp điện màu đen có logo màu xanh. Đáng chú ý, một nam thanh niên đã gọi về cho gia đình chị thông báo Hoài A. đang ở cùng người này ở Đồng Hới (Quảng Bình). Tuy nhiên, khi trích xuất camera hành trình của một nhà xe ở Quảng Bình, A. đã xuống Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Trên địa bàn xã Vĩnh Giang vừa xảy ra vụ án mạng, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ. Khoảng 10h ngày 21/5, khi ông N.V.T (SN 1962, trú xã Vĩnh Giang) đang ở nhà thì bị ông Võ Thế Hùng (SN 1982, hàng xóm ở cạnh nhà ông T.) dùng hung khí đâm. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông T. không qua khỏi. Sau khi gây án, ông Hùng bỏ trốn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với nhiều lực lượng truy bắt ông Hùng.