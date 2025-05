Bản tin Hình sự: 'Nổ' là nhân viên kế toán hỗ trợ thủ tục hoàn thuế để lừa đảo

TPO - TIN NÓNG ngày 18/5: Người đàn ông nước ngoài bị đánh hội đồng ở phố đi bộ Bùi Viện; Hai cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận nhận hối lộ để giúp doanh nghiệp trúng 25 gói thầu; Truy tìm đối tượng sát hại Tổ trưởng Tổ tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở Sơn La...

Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đang phối hợp với Công an TPHCM lập hồ sơ, lấy lời khai nhiều người liên quan để điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên "đánh hội đồng" một người nước ngoài. Qua tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra trước một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vào tối 17/5. Đỉnh điểm, một thanh niên cầm chai bia tấn công người đàn ông nước ngoài nhưng trúng vào lưng...

Tại Tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là ông Lò Văn Tấn (41 tuổi), Tổ trưởng Tổ tham gia đảm bảo an ninh trật tự Tiểu khu Ít Bon. Ông Tấn bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người và tử vong trên đường đến cơ sở y tế. Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành điều tra, xác minh và bước đầu xác định đối tượng giết người là Tòng Văn Vượng (20 tuổi, bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Y Dược LanQ cùng nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 23 bị can. Qua vụ án này cho thấy thực trạng đáng báo động của hành vi lợi dụng cơ chế đấu thầu và chi trả bảo hiểm y tế để trục lợi ngân sách Nhà nước.

VKS nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn (đều là cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Trương Tấn Đạt (cựu Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Lê Quang Nghĩa (cựu Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận) về tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị can Huỳnh Tuấn Ân (cựu Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân - viết tắt là Tập đoàn Tuấn Ân) bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự tài xế Phạm Văn Công (SN 1992, ngụ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông đang dừng xe máy chờ đèn đỏ. Trước đó, xe ô tô tải BKS 29F – 005.94 do tài xế Phạm Văn Công điều khiển bất ngờ trôi tự do, tông tử vong ông V.Q.V (SN 1965, trú tại phường 2, TP Bảo Lộc) trong lúc đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông Trần Phú, TP Bảo Lộc.

Công an tỉnh Hà Nam đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định, năm 2024 bị can Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú tại Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam) đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối quảng cáo bản thân là kế toán, làm công việc hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp. Nếu ai muốn hưởng lợi ích cao thì chuyển tiền để Thu sử dụng vào công việc hoàn thuế. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nạn nhân, Thu đã chiếm đoạt dùng chi tiêu cá nhân.