Bản tin Hình sự: Nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng gãy xương sườn

TPO - TIN NÓNG ngày 17/5: Khởi tố hàng loạt bị can trong đường dây 'chạy' chứng chỉ hành nghề y; Công an Kiên Giang nói về việc không khởi tố vụ tai nạn giao thông chết người 8 năm trước ở Phú Quốc; Cựu tổng biên tập tạp chí cùng thuộc cấp bị cáo buộc thực hiện 82 vụ cưỡng đoạt tài sản...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ; Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, xảy ra năm 2018, tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời khởi tố nhiều bị can trong vụ “chạy” chứng chỉ hành nghề y xảy ra trên địa bàn tỉnh mà báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện 4 người làm việc trong ngành y thực tập “chui” tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để được cấp chứng chỉ hành nghề. Mỗi bộ hồ sơ có giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bị can Phạm Văn Cách - Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược Sơn Lâm đã chi hơn 71 tỷ đồng để hối lộ các cá nhân là giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế, người có thẩm quyền, nhằm tránh bị gây khó khăn trong việc cung ứng thuốc. Trong đó, ông Huỳnh Nguyễn Lộc - nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM bị cáo buộc đã yêu cầu "cắt phế" tới 25% giá trị đơn thuốc, qua đó nhận hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp thuốc vào viện.

Hơn 8 năm sau vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy khiến người lái xe máy tử vong ở xã Cửa Dương (Phú Quốc, Kiên Giang), gia đình nạn nhân vẫn liên tục khiếu nại, cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đặc biệt nghi vấn tài xế ô tô dùng bằng lái giả. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, vụ việc đã được các cơ quan tố tụng cấp tỉnh và Trung ương thẩm định lại, khẳng định không có căn cứ khởi tố. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ tính xác thực của giấy phép lái xe của tài xế ô tô. Nếu phát hiện có hành vi làm giả, sẽ xử lý theo quy định pháp luật

Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đồng Xuân Thụ, cựu Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 41 bị can khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ông Thụ bị cáo buộc đã chỉ đạo phóng viên đi thu thập các sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để viết bài phản ánh, đăng tải công khai trên trang điện tử moitruongvadothi.vn. Sau đó tạo áp lực buộc họ phải “thỏa thuận” nếu muốn bài được gỡ bỏ, sửa đổi, ẩn hoặc không tiếp tục bị đưa tin.

Sau 5 ngày tích cực đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã xác định được nhóm đối tượng cầm đầu tổ chức cá độ và hàng trăm con bạc đến tham gia cá độ tại tụ điểm núp bóng lán trại nuôi gà để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà tại tổ 129, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Công an tạm giữ hàng chục đối tượng, thu giữ 2 con gà, 11 xe máy, 13 điện thoại di động. Đây là tụ điểm cá độ đá gà gây phức tạp về an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an tỉnh Bắc Kạn đã làm rõ vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng dẫn đến gãy xương sườn. Theo đó, 4 học sinh có hành vi đánh bạn và quay video được xác định là: T.A.Đ (SN 2010), B.T.N.D (SN 2010) học sinh lớp 9A5, G.P.V (SN 2010), T.B.K (SN 2011), học sinh lớp 8A4. Cả 4 học sinh đều của Trường THCS Bắc Kạn. V. là người sử dụng điện thoại của Đ. để quay video quá trình 3 bạn còn lại đánh N.H.H (SN 2011), học sinh lớp 8A2. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa Đ. và H.