Bản tin Hình sự: Sao chép ảnh nhạy cảm trong điện thoại của bạn gái để níu kéo tình cảm

TPO - TIN NÓNG ngày 23/5: Công an Nam Định yêu cầu công ty tang lễ trả lại tiền thu vượt quy định cho hơn 20.000 khách hàng; Chủ quán karaoke ép nhân viên nữ chiều khách, nếu không sẽ 'ăn đòn'; Lý do chủ tịch 'siêu phường' ở Đồng Nai bị bắt...

Công an tỉnh Nam Định công bố kết quả điều tra và xử lý đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên – đơn vị quản lý Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (TP Nam Định) sau khi xác định công ty này thu phí dịch vụ hỏa táng và các dịch vụ tang lễ cao hơn mức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vụ việc bắt đầu từ tháng 3/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip phản ánh của một người dân Nam Định, tố cáo Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên “chặt chém” giá dịch vụ hỏa táng, gây khó dễ khi gia đình không mua tiểu, quách từ công ty.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, cơ quan công an nhận tin báo tố giác tội phạm của cháu A (SN 2009) và N (SN 2009) về việc bị Phạm Thế Thanh (SN 1994, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai) bắt giữ. Cả A. và N. đều khai bản thân là tiếp viên của quán karaoke trên địa bàn thị trấn Ia Kha do Thanh làm chủ. Khi A. và N. phục vụ phải chiều chuộng, nếu không nhiệt tình, chu đáo để khách chê trách, phản ánh sẽ bị Thanh chửi mắng, đánh đập và phạt tiền.

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự ông Nguyễn Thành Dân - Chủ tịch UBND phường Trảng Dài (TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và 5 đối tượng cùng ngụ phường Trảng Dài là Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Luyện, Phạm Văn Tú và Trần Đình Hoài để điều tra về hành vi môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Sau khi nhận tiền, Thanh, Vinh, Luyện đưa cho cán bộ phường Trảng Dài để lo thủ tục cho các hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và "bảo kê" để các hộ này không bị kiểm tra, lập biên bản vi phạm, hoặc buộc ngừng xây dựng, buộc tháo dỡ công trình.

Công an TP Đà Nẵng tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 2004, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau trong lúc đi thăm sản phụ mới sinh, P. (SN 1994) và anh trai là N. (SN 1989, cùng trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã cãi vã, xô xát với T. (SN 1992) và em ruột là Công (SN 2004, cùng trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình). Trong lúc xô xát, Công đã dùng dao đâm vào bụng P. dẫn đến bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Công an xã Mỹ Thuận (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) làm việc đối với Phan Thành Định (SN 2000, ngụ xã Tân Trung, TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang) có hành vi giả sư rồi đi mời người dân mua nhang, đồng thời kêu gọi ủng hộ từ thiện cho chùa. Định thừa nhận bản thân không phải là tu sĩ Phật giáo, không theo đạo Phật. Định đã tìm mua và mặc áo tu sĩ Phật giáo, mua sổ ghi cầu an để đi bán nhang nhằm mục đích lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi.

Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bị can Hoàng Văn Khởi (SN 1998, trú tại xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Theo thông tin ban đầu, Khởi phát hiện chị L. có quan hệ tình cảm với người khác nên đã lén kiểm tra điện thoại của người phụ nữ và phát hiện clip có nội dung nhạy cảm. Đối tượng này đã sao lưu các clip trên vào điện thoại của mình với mục đích sử dụng để níu kéo tình cảm. Khi thấy chị L. đăng ảnh với người đàn ông khác, Khởi đã đưa hình ảnh nhạy cảm lên mạng và gửi cho người thân chị L.