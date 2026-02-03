Cuộc 'ngã giá' nhận hối lộ 3 triệu USD cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam

TPO - Bị can Nguyễn Quang Thung (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) và Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc) bị cáo buộc thỏa thuận nhận hối lộ 3 triệu USD để sang nhượng khu đất "vàng" số 39-39B Bến Vân Đồn, TPHCM, cho tư nhân gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng ngân sách.

Chủ động "ngã giá"

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Thung (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) ra trước TAND TPHCM để xét xử về tội "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng vụ án, bị can Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị xét xử tội "Nhận hối lộ".

Các bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín); Đặng Phước Dừa (cựu HĐQT Công ty Việt Tín) bị xét xử về tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cáo trạng xác định, năm 2009, khi UBND TPHCM chủ trương không giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu) cho Công ty Rồng Vàng Phương Đông, bị can Lê Quang Thung thỏa thuận với Đặng Phước Dừa và Lê Y Linh việc Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ bán khu đất trên cho Linh, Dừa với giá 1.200 USD/m.

Điều kiện, bị can Linh, Dừa chi lại cho phía Tập đoàn Cao su Việt Nam 3 triệu USD (tương ứng 53,8 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2009). Khoản tiền này, ông Thung đề nghị chia ra làm 2 hướng “phân bổ”: Một là bán lại giá gốc 18 suất căn hộ cho các cá nhân phía Tập đoàn Cao su Việt Nam; hai là chi riêng cho Thung 1,2 triệu USD.

Sau đó, bị can Thung chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn Cao su Việt Nam thực hiện thủ tục bán trái luật khu đất 39-39B cho Linh, Dừa thông qua việc thành lập, đề nghị UBND TPHCM thu hồi đất, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng 99% vốn góp của Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa cho Công ty Retro của Linh với giá tự ấn định 1.200 USD/m2, sau này giảm còn 950 USD/m2.

Bị can Lê Quang Thung (bên trái trên cùng) và đồng phạm.

Sau khi giúp hai bị can Linh và Dừa “thâu tóm” đất, bị can Thung 2 lần nhận tiền: Lần 1, đầu 2009, Linh giúp Thung đưa con trai đi chữa bệnh tại Singapore thanh toán tiền viện phí 200.000 USD Singapore, tiền này Linh tính vào khoản 1,2 triệu USD theo thỏa thuận; lần 2 vào cuối năm 2011, trước khi Thung chuẩn bị nghỉ hưu, Linh chuẩn bị 300.000 USD để trong túi giấy màu cam hiệu Hermes, cùng Đặng Phước Dừa đưa cho Thung tại quán ăn.

Theo Viện kiểm sát, quá trình điều tra, bị can Thung đã chủ động nộp lại 11,4 tỷ đồng (tương đương 200.000 USD Singapore và 300.000 USD).

Hàng chục tỷ đồng hối lộ để trong vali

Đối với hành vi của Trần Ngọc Thuận, Viện kiểm sát xác định trước khi làm Tổng giám đốc, Thuận là Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam nhưng không tham gia vào việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Mọi việc liên quan đều do Lê Quang Thung chỉ đạo thực hiện, Thuận không biết thỏa thuận giữa bị can Thung với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa.

Tuy nhiên, sau khi làm Tổng giám đốc, khoảng giữa năm 2013, Thuận được bị can Nguyễn Thị Gái (Thành viên HĐQT) báo cáo những khó khăn trong việc chuyển nhượng khu đất nên Thuận chỉ đạo Cao su Đồng Nai thuê luật sư tư vấn giải quyết. Đồng thời, yêu cầu Nguyễn Thị Gái và cấp dưới thực hiện thủ tục lấy tiền bán đất, tránh việc bị thu hồi đất.

Để giải quyết dứt điểm, bị can Thung và Dừa đến phòng làm việc của bị can Thuận tại trụ sở Tập đoàn Cao su Việt Nam. Sau cuộc trao đổi, Thuận hiểu ý Thung muốn tiếp tục “ăn chia”.

Do nể Thung là người giới thiệu mình lên làm Tổng giám đốc, Thuận đã đồng ý cho Linh, Dừa tiếp tục mua khu đất. Đổi lại, bị can Thuận 2 lần nhận tổng số 45 tỷ đồng do Đặng Phước Dừa đưa cảm ơn: Lần 1 vào đầu năm 2014, Tổng giám đốc Thuận nhận 20 tỷ đồng tại phòng làm việc, tiền đựng trong 4 vỏ thùng carton đựng rượu; lần 2 gần cuối năm 2014, Thuận nhận 25 tỷ đồng tại nhà riêng, tiền được đựng trong 2 vali.

Sau khi nhận tiền, Thuận chia cho cho cấp dưới một phần, giữ lại 37,5 tỷ đồng chi tiêu cá nhân.

Theo Viện Kiểm sát, các chỉ đạo của cựu Chủ tịch Lê Quang Thung và cựu Tổng giám đốc Trần Ngọc Thuận, khiến tài sản của nhà nước là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn được chuyển nhượng cho bị can Linh và Dừa, không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát ngân sách 542 tỷ đồng.

Sau khi có dự án, bị can Linh, Dừa tiếp tục sang nhượng cho bị can Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai.