Bắt giữ nhóm chuyên trộm cắp cáp điện ngầm ở Quảng Trị

TPO - Công an phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) vừa nhanh chóng đấu tranh, làm rõ vụ trộm cắp hơn 218 mét cáp điện ngầm, gây thiệt hại tài sản trên 237 triệu đồng trong quá trình thi công các công trình điện trung áp trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/1/2026, Công an phường Nam Đông Hà tiếp nhận tin báo từ Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (Tổng công ty Điện lực miền Trung) về việc mất trộm tài sản tại Công trình cải tạo và phát triển lưới điện trung áp khu vực trung tâm huyện lị, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các đối tượng cùng tang vật trộm cắp được.

Qua xác minh, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, tại các khu vực cầu Thạch Hãn (khu phố Lập Thạch), đường Thuận Châu (khu phố Vĩnh Phước) và cầu Bạch Đằng (khu phố 5), các đối tượng đã trộm cắp tổng cộng 218,7 mét dây cáp điện ngầm, gây thiệt hại tài sản trị giá hơn 237 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Nam Đông Hà đã chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, thu thập tài liệu, xác minh đối tượng nghi vấn.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ các đối tượng gây án, gồm: Hoàng Kim Giàu (SN 2008, trú khu phố 5, phường Nam Đông Hà), Hoàng Kim Sang (SN 2011, trú khu phố 5, phường Nam Đông Hà) và Đinh Văn Khang (SN 2011, trú thôn An Trung Đồng, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị).

Hiện Công an phường Nam Đông Hà đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.