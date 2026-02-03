Cặp đôi 'nổ' là cán bộ thuộc Bộ Công an lừa chạy án trên 16 tỷ đồng

TPO - My và Tín nói mình công tác tại cục nghiệp vụ Bộ Công an, có khả năng can thiệp vào vụ án, dựng lên các kịch bản "chạy án" sau đó giục bị hại chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tín (33 tuổi, trú xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai) và Trần Thị Trà My (37 tuổi, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lại) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, năm 2022, Ngô Thành Tuân (41 tuổi, trú tại Hà Nội) quen biết Trần Thị Trà My. Quá trình tiếp xúc, My bịa đặt rằng bản thân là cán bộ công tác tại cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành nhằm tạo sự tin tưởng đối với Tuân.

Công an xác định Trần Thị Trà My không phải cán bộ công an. My đã lừa đảo chiếm đoạt của bị hại trên 16 tỷ đồng. Ảnh: CALS.

Đến năm 2025, khi Ngô Thành Tuân và một số người liên quan bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Tuân đã liên lạc với My và được “nữ cán bộ dởm” giới thiệu liên hệ với Trần Quốc Tín, nói rằng Tín là cán bộ công tác tại cục nghiệp vụ Bộ Công an, có khả năng can thiệp để Tuân và những người liên quan không bị xử lý hình sự.

Do tin tưởng các thông tin gian dối trên, trong tháng 10/2025, Tuân đã nhiều lần chuyển cho Trần Quốc Tín với tổng số tiền 10 tỷ đồng với mục đích nhờ “chạy án”, tránh bị xử lý hình sự. Sau khi nhận tiền, Trần Quốc Tín không thực hiện bất kỳ việc can thiệp nào như đã hứa, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Trần Thị Trà My tiếp tục dựng lên nhiều thông tin sai sự thật, như việc đã gặp lãnh đạo Công an, chuyển tiền để lo việc, can thiệp hồ sơ vụ án, đồng thời bịa đặt các lý do như mua căn hộ, chi phí chuyển công tác, mua biển số xe ô tô… nhằm yêu cầu Tuân và người thân chuyển tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, Trần Thị Trà My đã chiếm đoạt tổng số tiền 6,7 tỷ đồng của Ngô Thành Tuân và những người liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan, đồng thời thông báo và đề nghị ai là bị hại của Trần Quốc Tín và Trần Thị Trà My liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn qua số điện thoại: 0373.447.784 để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.