Bắt giữ 2 đạo chích đột nhập tiệm vàng

Mạnh Thắng
TPO - Vũ và Dương mang theo dụng cụ chuyên dụng, đột nhập vào tiệm vàng phá két sắt để trộm tài sản thì bị Công an tuần tra bắt giữ.

Ngày 31/1, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Vũ (33 tuổi, trú tại xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) và Đoàn Nam Dương (29 tuổi, trú tại xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng Vũ và Dương cùng tang vật tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 29/1, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường ĐT768 (đoạn qua khu phố Ông Hường, phường Trảng Dài), Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo về việc tiệm kinh doanh vàng bạc Ngọc Hiếu Nghĩa (tại tổ 5, khu phố Ông Hường) bị các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra Công an phường Trảng Dài đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, bao vây và bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Tuấn Vũ và Đoàn Nam Dương đang sử dụng đèn khò để cắt két sắt trong tiệm vàng để lấy tài sản.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật tại hiện trường gồm: 1 bình oxy, 1 bình gas, 1 đèn khò cắt sắt, 1 xà beng, 1 mỏ lết và 1 xe mô tô không gắn biển kiểm soát.

Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng
