Dựng hiện trường giả sau khi trộm vàng của gia đình

Thu Hiền
TPO - Để có tiền đánh bạc, Vi Văn Hạnh đã lấy trộm gần 10 chỉ vàng của gia đình mang đi bán, sau đó dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Ngày 8/1, Công an xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1/1, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ ở bản Kẻ Nính về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng. Số vàng là tài sản tích góp nhiều năm của gia đình, trong đó có một phần do con gái gửi nhờ mẹ cất giữ.

images2076114-r45.jpg
Vi Văn Hạnh cùng tang vật.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều hộ dân trong bản đi làm rừng dài ngày, không có mặt ở nhà. Đây cũng là vụ mất trộm tài sản lớn đầu tiên xảy ra tại bản Kẻ Nính, khiến người dân địa phương hoang mang.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ Vi Văn Hạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Quế Phong. Hạnh chính là con trai của gia chủ bị mất trộm vàng.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận do ham mê cờ bạc, cần tiền tiêu xài nên nói dối gia đình đi làm xa. Sau đó, đối tượng bắt xe về nhà, đột nhập phòng ngủ lấy trộm gần 10 chỉ vàng đem bán được 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Hạnh sử dụng để đánh bạc trên mạng và thua hết.

Trong quá trình gây án, Hạnh còn dựng hiện trường giả nhằm đối phó với cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
#Vi Văn Hạnh #trộm vàng #mẹ #con trai #hiện trường giả

