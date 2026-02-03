Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật nhận hối lộ mỗi tháng 50–150 triệu đồng từ doanh nghiệp

Tân Châu
TPO - Từ năm 2018 đến 2023, hàng tháng, Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện) nhận hối lộ từ 50 đến 150 triệu đồng để bỏ qua quy trình kiểm dịch, thông quan.

Hôm nay (3/2), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan.

z7495344584878-9780a7cb4ffe828e9ccfdbb496221b9d.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 3/2.

HĐXX do thẩm phán TAND TPHCM Phạm Viết Hùng làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa là bà Trần Thị Liên và ông Nguyễn Hồng Hiệp (cùng là Kiểm sát viên).

HĐXX triệu tập Cục Hải quan TPHCM, Cục Thú y, Chi cục Thú y Vùng VI, Cơ quan Kiểm dịch động vật tại Cảng Cát Lái, SP-ITC cùng 34 đại diện công ty và cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

HĐXX cũng đã triệu tập 26 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

z7495360184879-0179ed7820c1ac88ef153a6b079837ba.jpg
Các luật sư tại phiên tòa sáng nay 3/2.

Theo HĐXX, tại phiên tòa này, bị cáo Trần Nguyễn Bình (44 tuổi) và vợ là bà Đỗ Thùy Nhung (45 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị xét xử về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục Thú y Vùng VI), Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện), Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục Thú y Vùng VI) cùng 2 đồng phạm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Phạm Trung Trực (39 tuổi, chuyên viên Cục Thú y) bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX cũng cho biết, phiên tòa sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 9/2.

z7495344626133-589aba652f02120f4018d5cc53c20e92.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 3/2.

Theo cáo trạng, sai phạm của các bị cáo thể hiện ở việc dù biết pháp luật chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm từ động vật nhai lại có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu từng phát sinh dịch bò điên nhưng do lợi nhuận lớn, nhóm doanh nghiệp vẫn tổ chức nhập khẩu trái phép bằng nhiều thủ đoạn.

Từ năm 2018 đến khi vụ án bị khởi tố (năm 2023), vợ chồng bị cáo Bình – Nhung thông qua nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa đã nhập khẩu trái phép 762 lô hàng gồm bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ châu Âu.

Từ năm 2020 đến khi bị bắt, các bị cáo còn chỉ đạo nhập khẩu trái phép khoảng 750 lô hàng khác với tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, trị giá khoảng 1.764 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định thêm 10 lô hàng trị giá hơn 30 tỷ đồng đang bị tạm giữ tại cảng Cát Lái, SP-ITC. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu mà vợ chồng Bình phải chịu trách nhiệm được xác định lên tới hơn 1.800 tỷ đồng.

Các bị cáo này đã móc nối, đưa hối lộ cho nhiều cán bộ thú y nhằm bỏ qua quy trình kiểm dịch. Bị cáo Trần Trung Nhân bị cáo buộc nhận tổng cộng khoảng 2,9 tỷ đồng từ vợ chồng Bình – Nhung và một số doanh nghiệp khác. Mỗi lô hàng được “tạo điều kiện” thông quan, Nhân nhận từ 1 đến 3 triệu đồng.

Từ năm 2018 đến 2023, đều đặn hàng tháng, vợ chồng Bình – Nhung đưa cho Nhân từ 50 đến 150 triệu đồng. Lần cuối cùng là vào cuối tháng 7/2023, Nhung trực tiếp đưa 100 triệu đồng. Tổng số tiền Nhân nhận riêng từ vợ chồng Bình – Nhung là 2,9 tỷ đồng.

Tân Châu
#Trần Trung Nhân #Nhận hối hộ #Chi Cục Thú y Vùng VI #Đưa hối lộ #Tòa xét xử #Cảng Cát Lái

