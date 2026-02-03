Triệt phá tụ điểm đá gà hoạt động tinh vi ở xã biên giới Lâm Đồng

TPO - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá tụ điểm đá gà tại xã biên giới Tuy Đức, bắt quả tang 8 đối tượng, thu giữ gần 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại bon Bu Boong (xã Tuy Đức), bắt quả tang 8 đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán, lực lượng trinh sát đã phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực xã biên giới Tuy Đức. Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã lên phương án triệt phá.

Công an Lâm Đồng tóm gọn 8 đối tượng đá gà trong vườn cao su.

Cuối tháng 1/2026, các trinh sát bất ngờ ập vào một vườn cao su ở bon Bu Boong (Xã Tuy Đức), bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 con gà, gần 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà do Chanh Lai (SN 1985) và Lê Văn Toản (SN 1981, cùng trú xã Tuy Đức) đứng ra tổ chức. Hai đối tượng này trực tiếp liên hệ và hẹn các con bạc mang gà đến để cá cược, ăn thua bằng tiền.

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, nhóm này hoạt động với thủ đoạn khá tinh vi, chọn địa điểm đá gà ở khu vực vắng vẻ, xa khu dân cư, trong các rẫy cao su để dễ tẩu thoát khi bị phát hiện. Các đối tượng còn bố trí người cảnh giới tại nhiều lối ra vào, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình tiếp cận, vây bắt.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.