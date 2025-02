Triệt phá loạt tụ điểm đá gà dịp Tết

TPO - Ngày 3/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an các đơn vị trên địa bàn vừa liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền trong những ngày Tết vừa qua.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 2/2 (mùng 5 Tết), lực lượng công an kiểm tra khu vườn dừa thuộc ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Tang vật tạm giữ gồm 2 con gà, 3 xe mô tô, tiền trên người nhóm đối tượng hơn 20 triệu đồng. Được biết, tụ điểm trên do L.V.C (SN 1982, ngụ tại địa phương) đứng ra tổ chức.

Cũng trưa 2/2, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an địa phương kiểm tra, bắt quả tang 17 người đang tụ tập đánh bạc với hình thức đá gà tại ấp An Phú B, xã Long An.

Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật, phương tiện tại hiện trường gồm 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 11 điện thoại di động, 4 xe mô tô và tổng số tiền hơn 29 triệu đồng.

Trước đó, trưa 1/2 (mùng 4 Tết), lực lượng công an kiểm tra khu đất trống thuộc ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân thì phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ gồm 2 con gà, nhiều cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 6 xe mô tô cùng số tiền trên người các đối tượng gần 11 triệu đồng.

Còn trong chiều 30/1 (mùng 2 Tết), lực lượng công an triệt xóa sới bạc đá gà có 8 đối tượng tham gia tại ấp Bình Hòa 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 4 con gà, 3 xe mô tô cùng số tiền trên người các đối tượng hơn 11 triệu đồng…