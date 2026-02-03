Hai người Trung Quốc theo tàu cá nhập cảnh trái phép vào Vĩnh Long

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Xie Sen He và Wu Sen Bin, quốc tịch Trung Quốc theo tàu cá nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và ở tại Vĩnh Long với ý định để từ đây sang Campuchia làm việc.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Long vừa làm việc với Xie Sen He (SN 1999) và Wu Sen Bin (SN 1999), cùng quốc tịch Trung Quốc để làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Xie Sen He và Wu Sen Bin tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 23/1, lực lượng chức năng phát hiện Xie Sen He và Wu Sen Bin đang ở tại nhà ông N.V.B (SN 1968, ở xã Cái Nhum, Vĩnh Long) nên mời 2 người đến trụ sở làm việc. Làm việc với công an, Xie Sen He và Wu Sen Bin khai nhận, từ ngày 19/1 đã theo tàu cá nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng không rõ lên bờ ở tỉnh nào, với mục đích từ đây sang Campuchia làm việc.

Tuy nhiên, do không thể thực hiện ngay việc xuất cảnh sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch nên hai người này đến TPHCM chờ. Tại đây, thông qua mối quan hệ xã hội, Xie Sen He đã liên hệ với N.T.T.T (SN 2000, con ruột ông N.V.B) và được T. thuê xe đưa 2 người về nhà ông B. ở tạm, chờ cơ hội xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cảnh Kỳ
