Đà Nẵng xử lý vụ bình luận xúc phạm lực lượng công an

TPO - Công an xã Trà My phát hiện trên trang Fanpage “Công an xã Trà My” xuất hiện tài khoản đăng tải bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My nên đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản.

Ngày 3/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Trà My (TP. Đà Nẵng) vừa làm việc với trường hợp đăng tải bình luận chửi bới, xúc phạm lực lượng.

Công an làm việc với chủ tài khoản đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng. Ảnh CA

Trước đó, ngày 28/1, trong quá trình theo dõi, quản lý không gian mạng, Công an xã Trà My phát hiện trên trang Fanpage “Công an xã Trà My” xuất hiện tài khoản Facebook có tên “Thá** Tà* La*” đăng tải 4 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Trà My đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản nêu trên là Ng.V.N (SN 2000, trú xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng), đồng thời mời đối tượng về trụ sở để làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, Ng.V.N khai nhận do ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, nhận thức hạn chế nên đã đăng tải các bình luận có nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an và dư luận xã hội. Qua quá trình làm việc, đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, thành khẩn xin lỗi công an xã và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Công an xã Trà My đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và cá nhân.