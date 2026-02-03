Truy tố Hà Xuân Nghiêm về tội 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân'

TPO - Bị can Hà Xuân Nghiêm bị cáo buộc có liên quan đến vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố.

Ngày 3/2, Vụ 1, Viện KSND tối cao cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Xuân Nghiêm (SN 1963, tại tỉnh Đồng Tháp, dân tộc Kinh, tôn giáo Cao Đài) và các bị can khác về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Hành vi của bị can Nghiêm cùng đồng phạm xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa

Hiện bị can Nghiêm đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nơi ở của bị can này trước khi bỏ trốn tại số 226, đường 30/4, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Viện KSND Tối cao kêu gọi và yêu cầu bị can Hà Xuân Nghiêm đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện KSND tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, thực hiện quyền bào chữa theo quy định.