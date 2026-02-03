Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố kẻ giả danh thiếu tá công tác tại Bộ Công an

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 3/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tường để điều tra về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương khác. Theo kết quả điều tra, đối tượng đã mạo danh sĩ quan Công an nhân dân, mặc quân phục, đeo quân hàm thiếu tá và sử dụng nhiều giấy tờ giả nhằm thực hiện hành vi phạm pháp.

Trước đó, ngày 2/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tường (SN 1987; CCCD số 030087008888; trú tại số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; nghề nghiệp lao động tự do). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

screen-shot-2026-02-03-at-144005.png
Bị can Bùi Văn Tường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Văn Tường đã mạo danh sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân, sử dụng nhiều giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, đối tượng sử dụng giấy chứng nhận Công an nhân dân thể hiện chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an; sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu Công an nhân dân 636-588; Thẻ Đảng viên số 19.080285; đồng thời mặc quân phục và cấp hàm sĩ quan Công an nhân dân từ thiếu tá đến trung tá nhằm tạo vỏ bọc, đánh lừa các cá nhân, tổ chức.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân từng tiếp xúc, làm việc hoặc có thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Văn Tường kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.

Minh Đức
#Sử dụng tài liệu giả #Mạo danh sĩ quan #Lừa đảo bằng quân phục #Điều tra hành vi phạm pháp #Khởi tố bị can

Xem thêm

Cùng chuyên mục