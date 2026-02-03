Khởi tố kẻ giả danh thiếu tá công tác tại Bộ Công an

TPO - Ngày 3/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tường để điều tra về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương khác. Theo kết quả điều tra, đối tượng đã mạo danh sĩ quan Công an nhân dân, mặc quân phục, đeo quân hàm thiếu tá và sử dụng nhiều giấy tờ giả nhằm thực hiện hành vi phạm pháp.

Trước đó, ngày 2/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tường (SN 1987; CCCD số 030087008888; trú tại số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; nghề nghiệp lao động tự do). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Bị can Bùi Văn Tường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Văn Tường đã mạo danh sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân, sử dụng nhiều giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, đối tượng sử dụng giấy chứng nhận Công an nhân dân thể hiện chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an; sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu Công an nhân dân 636-588; Thẻ Đảng viên số 19.080285; đồng thời mặc quân phục và cấp hàm sĩ quan Công an nhân dân từ thiếu tá đến trung tá nhằm tạo vỏ bọc, đánh lừa các cá nhân, tổ chức.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân từng tiếp xúc, làm việc hoặc có thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Văn Tường kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.