Sàm sỡ người đi đường, thanh niên bị phạt 12 triệu đồng

Nguyễn Dũng
TPO - Một nam thanh niên đi xe máy áp sát, sàm sỡ cô gái đang đứng chờ người thân trên đường Phan Đình Phùng, TPHCM rồi tăng ga bỏ chạy. Công an phường Cầu Kiệu nhanh chóng truy xét, xử phạt tổng cộng 12 triệu đồng và buộc đối tượng xin lỗi công khai.

Ngày 31/1, Công an phường Cầu Kiệu vừa hoàn tất xác minh, xử lý một vụ sàm sỡ, quấy rối tình dục xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Clip nam thanh niên sàm sỡ cô gái trên đường.

Trước đó, ngày 28/01, Công an phường tiếp nhận tin báo của chị D.B.T. (SN 2003) về việc bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, dùng tay đụng chạm vào vùng ngực rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16/01/2026 tại khu vực đầu hẻm đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, khi nạn nhân đang đứng chờ người thân.

img-7172.jpg
Hình anh nam thanh niên đi xe máy tiếp cận cô gái trước khi thực hiện hành vi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cầu Kiệu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố khẩn trương truy xét phương tiện nghi vấn. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người liên quan là V.Q.K. (SN 2000), tạm trú tại địa phương.

Tại cơ quan công an, K. thừa nhận hành vi sàm sỡ nêu trên. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã sử dụng khẩu trang che biển số xe trước khi áp sát nạn nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường đã lập biên bản xử phạt V.Q.K. về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục theo quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP với mức phạt 7 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai; đồng thời xử phạt 5 triệu đồng về hành vi che lấp biển số xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Tổng mức phạt là 12 triệu đồng.

Theo Công an TPHCM, thời gian tới, lực lượng Công an địa phương sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại thân thể, danh dự người khác nơi công cộng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân.

Nguyễn Dũng
#Nam thanh niên #Nam thanh niên bị khởi tố vì giao cấu với bạn gái chưa đủ tuổi #Thanh niên #Sàm sỡ #Nữ sinh #Cô gái #Công an #nghị định CP #Xử phạt #Dâm ô

