Thứ trưởng Bộ Công an trao 400 suất quà Tết cho người dân khó khăn ở Huế

TPO - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã đến thăm, trao 400 suất quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Huế, góp phần sẻ chia, động viên người dân đón Tết cổ truyền đầm ấm.

Ngày 31/1, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp trao 400 suất quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Cựu và phường Phú Xuân (TP. Huế), mỗi địa phương 200 suất.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Huế.

Tại các điểm trao quà, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ân cần thăm hỏi, động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trên địa bàn TP. Huế hiện vẫn còn nhiều hộ dân gặp khó khăn, đặc biệt sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng nề.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao 550 suất quà Tết cho người dân Huế trong hai ngày 30 và 31/1.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là tình cảm, sự sẻ chia của cá nhân ông cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, với mong muốn góp thêm động lực để người dân đón Tết đủ đầy hơn.

Trước đó, chiều 30/1, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao 150 suất quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phong Thái (TP. Huế).