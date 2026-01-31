Khẩn trương đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

TPO - Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng các quy định cho phép để triển khai nhanh, trong đó phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi chậm nhất trong quý IV/2026, đồng thời triển khai song song các công việc khác.

Khuyến khích địa phương đề xuất dự án đường sắt

Chiều 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Cùng dự có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "4 không" trong triển khai nhiệm vụ: "không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các địa phương và EVN tiếp tục khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật điện, cố gắng nơi ở mới của người dân phải tốt hơn nơi ở cũ.

Bộ Tài chính, các địa phương rà soát lại các quy định để bố trí vốn cho giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong công tác tái định cư, đảm bảo công bằng, thỏa đáng, hiệu quả.

Cùng với đó, Thủ tướng nêu rõ, khuyến khích các địa phương đề xuất các dự án đường sắt và làm cơ quan chủ quản các dự án. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương rà soát, bổ sung đầy đủ quy trình, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, trong đó tiết kiệm 5% chi thường xuyên cho dự án này. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thành phần 2.

Về các tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn và Hải Phòng – Móng Cái, khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch với tầm nhìn trăm năm, xác định hướng tuyến theo tinh thần thẳng nhất; các bộ, ngành khẩn trương triển khai thủ tục giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư dự án Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái theo quy định của pháp luật.

Sớm hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương đề xuất lựa chọn công nghệ, hình thức đầu tư với nhiều phương án, tìm ra phương án tốt nhất, khuyến khích đầu tư tư nhân, đảm bảo khoa học, minh bạch. Về nguồn vốn tiếp tục nghiên cứu theo hướng đa dạng hóa, gồm vốn nhà nước, vốn vay, vốn tiết kiệm chi, tăng thu, vốn phát hành trái phiếu.

Với các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với 2 địa phương khẩn trương nghiên cứu ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị. Đồng thời, nghiên cứu quy hoạch, triển khai các dự án tàu điện ngầm.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, hoàn thành trong tháng 2; khẩn trương nghiên cứu đề xuất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm cơ quan chủ quản triển khai xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt, trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân công tiếp tục sát sao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc.