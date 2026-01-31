Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hai học sinh mắc kẹt trên sông Ba khi thủy điện xả lũ

Tiền Lê
TPO - Hai nam sinh lớp 10 bị mắc kẹt giữa dòng sông Ba khi thủy điện vận hành xả nước dâng cao, chảy xiết, không thể trở lại bờ, may mắn được giải cứu thành công.

Theo đó, khoảng 17h ngày 30/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro nhận được tin báo có hai học sinh lớp 10 bị mắc kẹt trên sông Ba khi mải chơi, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngày 31/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, sức khỏe của hai nam sinh bị mắc kẹt ở sông Ba đã ổn định sau nhiều giờ chịu lạnh.

Hai em học sinh được cứu kịp thời.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro huy động lực lượng, mang theo nhiều phương tiện, áo phao, dây thừng… có mặt tại hiện trường, lên phương án giải cứu. Thời điểm này, thủy điện vận hành xả nước nên nước sông Ba chảy xiết, dâng cao khiến hai em không thể trở lại bờ. Đặc biệt, việc cứu hai em học sinh rất khó khăn vì trời tối, khu vực sông nhiều đá lớn.

Sau khoảng 2 giờ, lực lượng cứu hộ đã thành công đưa hai em học sinh lên bờ an toàn và hỗ trợ mặc áo ấm để đỡ lạnh.

Tiền Lê
