Lâm Đồng: CSGT mở đường, hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu, thoát cơn nguy kịch

TPO - Trong lúc tuần tra trên quốc lộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời dùng xe đặc chủng mở đường, hỗ trợ đưa một nạn nhân bị chấn thương nặng do tai nạn lao động đi cấp cứu, thoát cơn nguy kịch.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổ công tác chốt đèo Bảo Lộc thuộc Trạm CSGT Mađaguôi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời sử dụng xe đặc chủng mở đường, hỗ trợ đưa một nạn nhân bị chấn thương nặng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng chở người dân đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50 cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại Km108 quốc lộ 20, đoạn qua phường 3 Bảo Lộc, tổ công tác nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Hoàng Văn Yên (trú xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đang chở anh K’Nhợt đi cấp cứu. Được biết, nạn nhân bị ngã từ cây sầu riêng cao xuống đất, tay chân chấn thương nặng, khó thở, cơ thể tím tái và nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó, các cán bộ CSGT đã khẩn trương dùng xe đặc chủng dẫn đường cho phương tiện chở nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng trong thời gian sớm nhất. Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh K’Nhợt đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của lực lượng CSGT đã góp phần cứu người trong lúc nguy cấp, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân.

