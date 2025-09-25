CSGT Hà Nội dùng xe đặc chủng mở đường đưa nam sinh bị đột quỵ đi cấp cứu

TPO - Quá trình tuần tra trên tuyến Quốc lộ 6 (TP Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã dùng xe đặc chủng mở đường cho ô tô chở nam sinh viên bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cán bộ CSGT thăm hỏi nam sinh tại bệnh viện.

Sáng 25/9, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thượng uý Phan Tiến Đạt làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 6, khi đến gần ngã ba Ba La (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) thì nhận được đề nghị hỗ trợ của người điều khiển ô tô BKS 30F-401.08 chở một người bị đột quỵ đi cấp cứu.

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời dùng xe chuyên dụng mở đường cho xe chở người bệnh nhanh chóng đến Bệnh viện Quân y 103.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được các y bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Liên hệ với gia đình, bà Lường Thị H. (mẹ nam sinh viên) cho biết, người gặp nạn là em Nguyễn Xuân M. (SN 2006, quê tỉnh Điện Biên), hiện là sinh viên Trường Đại học Đại Nam.

Sáng cùng ngày, M. bất ngờ bị đột quỵ tại trường, may mắn được thầy cô, bạn bè và đặc biệt là lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Gia đình nam sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ công tác đã có hành động trách nhiệm nhân văn, vì nhân dân phục vụ.