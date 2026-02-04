Keppel 'Bắc tiến', đón Tết cùng người dân Thủ Đô tại Home Hanoi Xuan 2026

Keppel, doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu, sẽ đồng hành Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long tổ chức đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 vào dịp Tết Bính Ngọ. Diễn ra từ ngày 7 đến 22 tháng 2 năm 2026 tại khu đô thị Mailand Hanoi City (Đại lộ Thăng Long, Xã Sơn Đồng, Hà Nội), Home Hanoi Xuan là dịp để Keppel kết nối với người dân Thủ đô, qua đó giới thiệu những giải pháp không gian đô thị bền vững có thể góp phần kiến tạo cộng đồng, nâng tầm cuộc sống mà Doanh nghiệp đang theo đuổi.

Hơn hết, sự góp mặt của Keppel tại Home Hanoi Xuan 2026 cũng thể hiện tầm nhìn chung với Mailand Hanoi City, địa điểm diễn ra đường hoa, và cũng là Thành phố Sáng tạo được UNESCO công nhận – nơi văn hóa, sáng tạo và đổi mới được đặt làm trọng tâm trong phát triển đô thị bền vững. Tinh thần này cũng đồng điệu với cam kết của Keppel trong việc kiến tạo các giải pháp hiện đại, bền vững, lấy khách hàng và cộng đồng làm trung tâm.

Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi hào hứng khi phối hợp tổ chức Home Hanoi Xuan cùng Tập đoàn Sovico và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, đối tác lâu năm của Doanh nghiệp. Keppel đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm trước với các dự án trọng điểm đầu tiên tại Hà Nội. Đến nay, Doanh nghiệp đã và đang mang đến các giải pháp không gian đô thị bền vững, góp phần kiến tạo không gian sống năng động, đón đầu tương lai tại Việt Nam. Giờ đây, khi Keppel trở lại để mở rộng sự hiện diện tại Hà Nội, chúng tôi cam kết sẽ góp phần vào quá trình phát triển không gian đô thị của Thủ đô”.

Với vai trò đồng tổ chức Home Hanoi Xuan 2026, Keppel mang đến trải nghiệm thú vị thông qua các khu vực trưng bày được thiết kế chỉn chu, giúp khách tham quan khám phá hành trình phát triển của Keppel tại Việt Nam cũng như tìm hiểu các dự án nhà ở, thương mại mới nhất của Công ty.

Tại các khu trưng bày của Keppel, khách tham quan có thể tham gia các hoạt động mang đậm không khí Tết cổ truyền như rút quẻ đầu năm, xin chữ ông đồ, làm quạt giấy, làm tranh cũng như hòa mình vào các trò chơi dân gian như ném vòng trúng thưởng, ô ăn quan, ghép tranh dân gian ngày Tết và ném còn. Qua đó, khách tham quan có thể nhận những phần quà đầu xuân ý nghĩa.

Các dự án được Keppel giới thiệu tại sự kiện bao gồm hai dự án do Keppel và Phú Long hợp tác phát triển: Estiva Charm, dự án nhà phố thương mại hai mặt tiền cao cấp đầu tiên sắp ra mắt trong khu đô thị Mailand Hanoi City và Celesta Avenue, nhà phố hai mặt tiền phiên bản giới hạn tọa lạc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khu trưng bày của Keppel còn giới thiệu Hanoi Centre, trung tâm thương mại do Keppel quản lý và vận hành tại địa chỉ 175 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UNESCO, Home Hanoi Xuan – tuyến đường hoa mùa xuân đặc sắc và là sự kiện thường niên tiêu biểu tại Mailand Hanoi City – góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố Sáng tạo” thông qua việc kiến tạo không gian văn hóa – sáng tạo sôi động tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Home Hanoi Xuan 2026 kể câu chuyện về hành trình của Phúc Mã, linh vật của lễ hội - biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên trong văn hóa Á Đông. Các điểm nhấn của sự kiện bao gồm đường hoa xuân, hoạt động check-in tại khu vực đặt linh vật Phúc Mã, không gian trưng bày đồ cổ và cổ phục Việt Nam, trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ, cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống khác.