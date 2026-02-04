Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

10 câu hỏi khi mua máy hút ẩm: Vì sao cần ưu tiên công suất?

P.V

Trong khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ướt, đặc biệt tại miền Bắc vào mùa nồm, máy hút ẩm đã trở thành thiết bị thiết yếu. Để trở thành người mua sắm thông thái, bạn cần 10 câu hỏi then chốt sau.

Công suất hút ẩm - chỉ số vàng bị che giấu

Câu hỏi đầu tiên không thể thiếu: "Công suất hút ẩm là bao nhiêu Lít/ngày?". Đây là thước đo chính xác nhất về khả năng làm việc của máy, được quốc tế công nhận và đo bằng lít nước thu được trong 24 giờ. Chỉ số này phải được đo trong điều kiện chuẩn hóa: độ ẩm tương đối 80% RH và nhiệt độ 30°C.

image001-9104.jpg
Hình ảnh tại phòng thí nghiệm tiêu chuẩn đo công suất máy hút ẩm. Ảnh: FujiHOME Việt Nam

Tuy nhiên, phần lớn thương hiệu che giấu hoặc làm lu mờ thông số này, rồi quảng cáo bằng "Diện tích phòng áp dụng". Điều này đặc biệt phổ biến với các dòng hút ẩm bán dẫn, thường chỉ sử dụng trong những không gian nhỏ đặc thù nhưng lại được quảng cáo trong các không gian lớn như phòng khách. Đây là chiến thuật không lành mạnh, khiến khách hàng lãng phí tiền mua sản phẩm không đúng nhu cầu hoặc có kỳ vọng sai về công dụng của sản phẩm, bởi hiệu suất hút ẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố động như độ ẩm, nhiệt độ, kết cấu phòng, chứ không chỉ đơn thuần là diện tích.

Trong bối cảnh đó, FujiHOME là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam công khai công suất hút ẩm L/ngày theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Máy hút ẩm FujiHOME có đầy đủ các phân khúc, từ công suất 6 lít/ngày đến 60 lít/ngày, tất cả đều được đo lường tại điều kiện tiêu chuẩn 80% RH và nhiệt độ 30°C.

● Dòng hút ẩm bán dẫn 350 - 1080ml (DHP035, DHP23, DHP05): “Chuyên gia bảo vệ đồ đạc” cho các không gian nhỏ dưới 15m² như phòng ngủ, tủ quần áo, tủ giày, tủ cất đồng hồ, túi hàng hiệu,...

● Dòng 6-10 lít (DH06LITE, DH07, DH10LITE, DH10, DH10NEW,...): "Người bạn nhỏ" cho không gian 10-20 m² – lý tưởng cho phòng ngủ ấm cúng hay căn hộ mini.

● Dòng 12-14 lít (DH12LITE, DH12NEW, DH14W-HEPA,...): Công suất vừa đủ "trị" độ ẩm phòng 15-30 m² – từ phòng ngủ đến phòng làm việc của bạn.

● Dòng 16-20 lít (DH16NW-HEPA, DH18W-HEPA, DH20NW-HEPA,...): "Chiến binh" cho không gian 30-40 m² – chinh phục phòng master hay phòng khách chung cư dễ dàng.

● Dòng > 25 lít (DH25W-HEPA-NEW, DH35W-HEPA, DH60W-HEPA,...): "Ông hoàng" công suất lớn, xử lý gọn 30-120 m² – hoàn hảo cho biệt thự hay phòng khách thông tầng.

Bộ 10 câu hỏi toàn diện dành cho khách hàng thông thái

image003-1455.png
Bộ 10 câu hỏi toàn diện trước khi mua máy hút ẩm. Ảnh: FujiHOME Việt Nam (thumbnail)

Câu hỏi đầu tiên luôn phải là: Công suất hút ẩm của máy là bao nhiêu lít/ngày? Đây là chỉ số quan trọng nhất xác định khả năng loại bỏ hơi ẩm. FujiHOME công khai và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế với dải công suất từ 6L đến 60L/ngày.

Sau đó, đến những khía cạnh khác của sản phẩm: Máy hoạt động theo công nghệ gì, máy nén hay chip điện tử? Có khả năng lọc khí hay không? Độ ồn thế nào? Bình chứa nước dung tích bao nhiêu? Đây là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá và trải nghiệm sử dụng của sản phẩm.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là thông tin về bảo hành, hậu mãi, công suất tiêu thụ điện và mức tương xứng của sản phẩm với giá bán. Máy hút ẩm là khoản đầu tư không nhỏ, chúng ta cần kỳ vọng có thể sử dụng được trong nhiều năm.

Tất cả những thông tin trên đều được Fujihome công bố một cách minh bạch, rõ ràng tại các trang thông tin sản phẩm.

Luôn chọn sự minh bạch

image005-750.jpg
Với FujiHOME, người dùng luôn an tâm về sự minh bạch của sản phẩm. Ảnh: FujiHOME Việt Nam

FujiHOME, bằng việc công khai và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn đo lường, đã đặt ra chuẩn mực mới cho thị trường với dải sản phẩm đa dạng từ gia đình đến thương mại.

Hãy là người tiêu dùng thông thái. Hãy chọn sự minh bạch, chọn hiệu suất đã được kiểm chứng!

Tham khảo hệ sinh thái máy hút ẩm của FujiHOME

P.V
#máy hút ẩm #công suất #chọn mua #hiệu suất #độ ẩm #đồ đạc #thương hiệu

