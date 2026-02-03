Tết là về nhà – và cùng nhau nấu món Gà Mỹ cuộn nấm xốt cà ri thật ngon

Tết, với nhiều người, không chỉ là thời khắc chuyển giao của năm mới, mà còn là lúc lòng người chậm lại – để trở về nhà, ngồi quanh mâm cơm quen thuộc và tận hưởng những phút giây sum vầy hiếm hoi sau một năm bận rộn.

Trong nhịp sống của người làm văn phòng, đôi khi điều quý giá nhất ngày Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở một món ăn vừa đủ ngon, vừa đủ nhẹ, để cả nhà cùng thưởng thức và trò chuyện lâu hơn bên nhau.

Một dĩa Gà Mỹ cuộn nấm xốt cà ri là lựa chọn tinh tế cho mâm cơm Tết – đậm đà, ấm vị và vừa vặn. Vị béo thơm của xốt cà ri kết hợp cùng thịt gà Mỹ mềm ngọt giúp món ăn đủ đầy hương vị mà không gây ngấy, tạo điểm nhấn tròn vị giữa thực đơn Tết nhiều món quen thuộc.

Giữ lửa bếp Tết từ những điều giản dị

Tết là mùa của đoàn viên, và căn bếp chính là nơi giữ lửa cho những kết nối thân quen. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, Thịt Đùi Tỏi Gà Mỹ cuộn nấm xốt cà ri mang đến cảm giác ấm áp và tròn vị, phù hợp cho bữa cơm đầu năm hay những buổi sum họp gia đình thân mật.

Phần đùi tỏi gà Mỹ được lọc xương, giữ nguyên độ dày và độ ngọt tự nhiên, cuộn cùng nhân nấm đông cô, cà rốt và đậu Hà Lan băm nhuyễn. Khi hấp chín và áp chảo nhẹ, thịt gà vẫn mềm mọng, thấm đều hương vị. Kết hợp cùng xốt cà ri béo thơm, dịu ấm, món ăn đạt được sự hài hòa về màu sắc, hương vị và dinh dưỡng – dễ ăn, đậm đà nhưng không gây ngấy, phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình ngày Tết.

Gà Mỹ cuộn nấm xốt cà ri – để Tết thêm tròn vị

Trong những ngày Tết sum họp, một món ăn tròn vị và vừa vặn sẽ giúp bữa cơm thêm ấm áp và dễ thưởng thức. Thịt Đùi Tỏi Gà Mỹ cuộn nấm xốt cà ri là lựa chọn phù hợp cho mâm cơm đầu năm, với hương vị đậm đà nhưng không nặng, mang lại cảm giác thoải mái khi dùng cùng gia đình. Món ăn có thể dùng như món chính trong bữa cơm Tết, góp phần tạo nên sự cân bằng và tinh tế giữa những món ăn quen thuộc ngày xuân.

Quan trọng hơn cả, đó là khoảnh khắc cùng nhau chuẩn bị món ăn, cùng nếm thử, cùng trò chuyện – những điều nhỏ bé nhưng làm nên hương vị rất riêng của Tết sum vầy.

Chọn gà Mỹ – an tâm cho bữa ăn ngày Tết

Cách thực hiện:

Nguyên liệu

● 500g thịt đùi tỏi gà Mỹ

● 50g nấm đông cô tươi, băm nhuyễn

● 30g cà rốt, băm nhuyễn

● 50g đậu Hà Lan (petit pois)

● 5g hành tím băm

● 3g tỏi băm

● 3g muối

● 1g tiêu xay

● 30g bột khoai tây

● 30ml dầu ăn

Nguyên liệu xốt cà ri:

● 120ml nước dùng gà

● 30g bột cà ri

● 40g nước cốt dừa

● 5g hành tím băm

● 3g tỏi băm

● 1g muối

● 1g đường

● 2g nước mắm

● 4g bột năng

● 10ml dầu ăn

Cách thực hiện

Sơ chế và cuộn gà: Rút xương đùi tỏi gà Mỹ (giữ xương nấu nước dùng), cắt bớt phần thịt để miếng gà phẳng đều. Khứa nhẹ, ướp với muối và tiêu trong 15 phút. Phần thịt cắt ra đem băm nhuyễn.

Xào thơm hành tím và tỏi với dầu, cho cà rốt, nấm đông cô và đậu Hà Lan vào xào nhanh, để nguội. Trộn hỗn hợp rau củ với thịt gà băm, bột khoai tây và muối. Trải miếng gà phi lê, phết nhân đều, cuộn tròn và cố định. Hấp 15 phút, sau đó áp chảo vàng mặt da. Hoàn tất.

Làm xốt cà ri: Xào thơm hành tím và tỏi với dầu, cho bột cà ri vào đảo cho dậy mùi. Thêm nước dùng gà, nêm muối và đường, cho nước cốt dừa vào đun sôi. Hòa bột năng với nước, cho vào tạo độ sánh. Tắt bếp, thêm nước mắm. Hoàn tất.

Thưởng thức: Dùng kèm xôi và xốt cà ri.