Tổng giám đốc Bae Seung Jun: Shinhan Life sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống

Trong bối cảnh nhiều biến động, bảo hiểm nhân thọ không chỉ là “lá chắn” trước rủi ro, mà còn có nhiệm vụ là trở thành người bạn đồng hành trong đời sống hằng ngày, từ chăm sóc sức khỏe, ổn định tài chính đến an sinh chủ động. Trao đổi với Tiền Phong, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, chia sẻ định hướng của doanh nghiệp trong việc đồng hành hiệu quả và lâu dài cùng khách hàng trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam

Giải pháp tài chính toàn diện

Khi nhu cầu bảo hiểm tại đô thị ngày càng gia tăng và khách hàng không chỉ tìm kiếm sự bảo vệ mà còn quan tâm tới tích lũy, đầu tư và chuyển giao giá trị cho thế hệ kế tiếp, Shinhan Life đã đổi mới sản phẩm thế nào để đáp ứng xu hướng này, thưa ông?

Trước sự gia tăng nhu cầu bảo hiểm tại các đô thị và kỳ vọng ngày càng đa dạng của khách hàng, Shinhan Life xác định đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính trong từng giai đoạn cuộc sống.

Shinhan Life tập trung phát triển các giải pháp bảo hiểm linh hoạt, phù hợp với mục tiêu và khả năng tài chính của từng khách hàng. Lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi không ngừng lắng nghe và nghiên cứu sát nhu cầu thực tế của thị trường để có phản hồi kịp thời.

Ông có thể cho biết hiện Shinhan Life đang tập trung vào phân khúc này với những giải pháp cụ thể nào?

Chúng tôi kiên định theo đuổi định hướng đổi mới và sáng tạo, nhằm mang đến những giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính linh hoạt, hướng tới sự đồng hành lâu dài và bền vững cùng khách hàng. Shinhan Life hiện đang cung cấp một danh mục sản phẩm mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về bảo vệ, tích lũy và đầu tư. Các sản phẩm của chúng tôi có tính linh hoạt cao, khách hàng có thể tùy chỉnh để phù hợp với mục đích và khả năng tài chính của mình ở mỗi giai đoạn cuộc sống.

Trong đó, bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ Shinhan - An Thịnh là một trong những sản phẩm chiến lược, giúp khách hàng chủ động hoạch định tài chính và an tâm trước các rủi ro như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Bên cạnh quyền lợi bảo vệ, sản phẩm còn mang lại giá trị đầu tư với mức lãi suất được đảm bảo không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu trong hợp đồng - một điểm tựa quan trọng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Bên cạnh đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với quyền lợi bảo vệ nâng cao Shinhan - Sống An Vui cũng là một trong số các sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Sản phẩm mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp khách hàng và gia đình chủ động xây dựng quỹ tài chính dự phòng cho tương lai, đồng thời an tâm hơn trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe.

Bên cạnh các sản phẩm chính, chúng tôi phát triển các sản phẩm bán kèm với quyền lợi bảo hiểm mở rộng, từ chăm sóc sức khỏe đến bảo vệ tài chính trước những rủi ro như bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay thương tật. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn các giải pháp tài chính của Shinhan Life có thể đồng hành lâu dài cùng khách hàng, hướng tới một cuộc sống an toàn và một tương lai bền vững hơn.

Shinhan Life đang cung cấp những giải pháp bảo hiểm toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về bảo vệ, tích lũy và đầu tư

Trải nghiệm khách hàng vượt trội

Phân khúc khách hàng trung lưu và các gia đình trẻ tại đô thị lớn mà Shinhan Life hướng tới cũng là nhóm có yêu cầu cao về trải nghiệm dịch vụ. Công ty đã làm gì để nâng cao trải nghiệm khách hàng, thưa ông?

Song song với đổi mới sản phẩm, chúng tôi đầu tư mạnh vào số hóa quy trình nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, đơn giản nhất cho khách hàng trong suốt hành trình tham gia bảo hiểm. Cổng dịch vụ khách hàng trực tuyến và ứng dụng quản lý hợp đồng bảo hiểm của Shinhan Life giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin, theo dõi và chủ động quản lý hợp đồng của mình.

Bên cạnh đó, nhằm gia tăng sự linh hoạt trong việc đóng phí, chúng tôi triển khai hình thức thanh toán phí bảo hiểm trả góp qua thẻ tín dụng thông qua cổng thanh toán trực tuyến OnePay. Những cải tiến này giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính, đồng thời nâng cao sự thuận tiện và chủ động trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Công ty đầu tư mạnh vào số hóa quy trình nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, đơn giản nhất cho khách hàng trong suốt hành trình tham gia bảo hiểm

Đội ngũ tư vấn tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng trải nghiệm khách hàng. Shinhan Life đã có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng đội ngũ này?

Chúng tôi xác định đội ngũ tư vấn tài chính là cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời là yếu tố then chốt quyết định chất lượng trải nghiệm dịch vụ. Trong năm qua, Shinhan Life đã tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng, từ khâu hẹn gặp, phân tích nhu cầu, tư vấn cho đến các bước giao kết hợp đồng, thông qua việc ứng dụng công cụ quản lý hoạt động AiTOM.

Nhằm liên tục cải thiện chất lượng đội ngũ tư vấn, chúng tôi triển khai các chương trình đào tạo bài bản, có hệ thống dành cho tư vấn viên mới và đội ngũ quản lý kinh doanh, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ khách hàng một cách toàn diện.

Hướng tới tăng trưởng chất lượng

Từ năm 2026, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng tích cực. Trong bối cảnh đó, Shinhan Life định hướng chiến lược phát triển như thế nào, thưa ông?

Shinhan Life sẽ tiếp tục hành trình phát triển với định hướng xuyên suốt là tăng trưởng chất lượng. Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng trên toàn bộ chuỗi hoạt động, từ bán hàng, trải nghiệm khách hàng cho đến vận hành nội bộ. Đây sẽ là nền tảng để Shinhan Life phát triển bền vững và tạo nên sự khác biệt trong dài hạn.

Để hiện thực hóa định hướng này, chúng tôi tập trung vào ba trụ cột chiến lược. Thứ nhất là niềm tin, được xây dựng và duy trì thông qua sự minh bạch, liêm chính và nhất quán trong mọi cam kết với khách hàng, đối tác cũng như trong nội bộ tổ chức. Thứ hai là kết nối, nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các phòng ban, giữa lãnh đạo và nhân viên, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa Shinhan Life với khách hàng. Thứ ba là khác biệt, được tạo nên từ chất lượng vượt trội, quy trình chuẩn hóa và dịch vụ chuyên nghiệp.

Shinhan Life sẽ tiếp tục hành trình phát triển với định hướng xuyên suốt là tăng trưởng chất lượng

Vậy ông có thể chia sẻ đâu là những định hướng cụ thể để Shinhan Life tiếp tục chinh phục và gắn bó lâu dài với khách hàng trong thời gian tới?

Là một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới hoạt động hơn 5 năm trên thị trường nên chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô song song với nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố năng lực tài chính và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong thời gian tới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, tăng cường hệ thống phân phối đa kênh và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động bán hàng. Về vận hành, Shinhan Life chú trọng chuẩn hóa quy trình và tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong các khâu thẩm định bảo hiểm, đào tạo đội ngũ tư vấn viên và kiểm soát chất lượng kênh phân phối.

Trên hết, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng khách hàng lâu dài và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ ở mọi giai đoạn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.

Xin cảm ơn ông!