Lý do Mỹ tính hủy thuế trừng phạt với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ

TPO - Mỹ và Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận thương mại quan trọng, theo đó Washington sẽ cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18%, đổi lại việc New Delhi chấm dứt mua dầu của Nga và hạ thấp các rào cản thương mại đối với hàng hóa Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận này ngày 2/2, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông cho biết Ấn Độ sẽ chuyển sang mua dầu từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela, đồng thời gia tăng đáng kể việc nhập khẩu hàng hóa và năng lượng của Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế trừng phạt 25% áp lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Ấn Độ do nước này mua dầu Nga, mức thuế vốn được cộng thêm lên thuế “đối ứng” 25% đã được áp dụng trước đó.

Thông tin về thỏa thuận ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường tài chính. Cổ phiếu các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ niêm yết tại Mỹ đồng loạt tăng mạnh, trong đó Infosys tăng 4,3%, Wipro tăng 6,8%, HDFC Bank tăng 4,4%, còn quỹ ETF iShares MSCI India tăng 3%. Diễn biến này cũng góp phần cải thiện tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Mỹ và Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận thương mại quan trọng, theo đó Washington sẽ cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18%.

Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Modi đã cam kết “mua hàng Mỹ ở mức cao hơn rất nhiều”, bao gồm hơn 500 tỷ USD năng lượng của Mỹ như than đá, cùng với công nghệ, nông sản và các sản phẩm khác. Ông Trump cũng khẳng định Ấn Độ sẽ tiến tới việc xóa bỏ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ.

Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trước khi chính quyền Tổng thống Trump nâng mạnh thuế quan trong năm qua, Ấn Độ từng nằm trong nhóm các quốc gia có mức thuế cao nhất thế giới, với thuế suất danh nghĩa trung bình 15,6% và thuế suất thực tế 8,2%.

Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố đầy đủ. Nhà Trắng chưa đưa ra thời điểm áp dụng mức thuế mới, lộ trình Ấn Độ chấm dứt mua dầu Nga, cũng như danh mục sản phẩm Mỹ mà New Delhi cam kết nhập khẩu. Tính đến cuối ngày 2/2, chưa có tuyên bố chính thức hay thông báo trên Công báo Liên bang để các thay đổi có hiệu lực.

Giới chuyên gia nhận định thỏa thuận sẽ giúp đưa mức thuế của Ấn Độ về cơ bản ngang bằng với các nền kinh tế châu Á khác, dao động trong khoảng 15-19%, qua đó giảm áp lực đối với xuất khẩu và đồng rupee. Trước đó, thị trường Ấn Độ đã chịu tổn thất nặng nề kể từ khi Mỹ áp thuế, trở thành thị trường có diễn biến kém nhất trong nhóm các nền kinh tế mới nổi năm 2025.

Trong khi Phòng Thương mại Mỹ đánh giá đây là một bước tiến hướng tới một hiệp định thương mại toàn diện với Ấn Độ, một số nhóm doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ lại tỏ ra thận trọng, cho rằng mức thuế 18% vẫn cao hơn nhiều so với mức 2-3% trước đây và có thể tiếp tục tăng nếu Ấn Độ không hoàn toàn chấm dứt việc mua dầu Nga.

Về phía New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận, gọi đây là “một thông báo tuyệt vời” đối với các sản phẩm “Made in India”. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho rằng thỏa thuận sẽ mở ra những cơ hội chưa từng có cho doanh nghiệp, nông dân và người lao động Ấn Độ, đồng thời giúp nước này tiếp cận sâu hơn với công nghệ của Mỹ.

Thỏa thuận Mỹ - Ấn được công bố chỉ ít ngày sau khi New Delhi ký hiệp định thương mại lớn với Liên minh châu Âu, dự kiến xóa bỏ hoặc giảm thuế đối với 96,6% giá trị hàng hóa trao đổi. Trong bối cảnh đó, động thái mới nhất được xem là bước đi chiến lược của cả Washington và New Delhi nhằm tái định hình chuỗi cung ứng năng lượng và thương mại toàn cầu, đồng thời giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu mỏ Nga.