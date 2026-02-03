Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Chứng khoán hồi phục, cổ phiếu 'họ' Gelex gây chú ý

Việt Linh
TPO - Sau nhịp điều chỉnh đầu tuần, thị trường chứng khoán hôm nay (3/2) hồi phục khi VN-Index bật tăng lại từ vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu tài chính, trong đó ngân hàng và chứng khoán đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường. Cổ phiếu "họ" Gelex gây chú ý.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn lấy lại sắc xanh, giúp VN-Index không bị cuốn theo áp lực điều chỉnh tại rổ vốn hóa lớn. MBB tăng 1,5%, CTG tăng 0,9%, VCB tăng 0,4%, trong khi SHB và SSI nhích nhẹ trên tham chiếu. Ở nhóm chứng khoán, dòng tiền quay lại khá rõ với VIX tăng 3,7%, VND tăng 2,2%, VCI và HCM cùng tăng trên dưới 1%. Gần 20 cổ phiếu chứng khoán giữ sắc xanh.

Tuy vậy, sự phân hóa vẫn hiện hữu trong nhóm cổ phiếu trụ. Một số cổ phiếu ngân hàng như BID, TCB, STB hay VPB đóng cửa dưới tham chiếu. Diễn biến khiến VN30-Index tiếp tục giảm điểm và chưa thể lấy lại mốc 2.000, trái ngược với trạng thái hồi phục của chỉ số chung. Nhóm vốn hoá lớn chưa tìm được sự đồng thuận.

ck tnch.jpg
Động lực chính cho thị trường hồi phục đến từ nhóm cổ phiếu tài chính.

Ngoài nhóm tài chính, điểm sáng nổi bật của thị trường nằm ở các cổ phiếu tăng trần thuộc nhóm công nghiệp, hạ tầng và bất động sản khu công nghiệp. Hàng loạt mã như GEX, GEE, VGC, KBC, IDC, SZC, PHR, DPR đồng loạt “tím bảng điện”, thu hút dòng tiền mạnh. Riêng nhóm Gelex ghi nhận cả ba mã GEX, GEE và VGC cùng tăng hết biên độ, trở thành tâm điểm của phiên giao dịch.

Nhóm dầu khí duy trì đà hưng phấn trong phiên sáng, song áp lực chốt lời gia tăng sau đó khiến diễn biến cổ phiếu trạng thái phân hóa rõ nét. GAS tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ chính của nhóm và đóng góp tích cực nhất cho chỉ số, trong khi các cổ phiếu thuộc “họ” P như PVS, PVD, PLX chịu sức ép điều chỉnh.

Nhóm cảng biển và logistics cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi GMD tăng trần, Cùng với đó, nhóm nguyên vật liệu khởi sắc hơn, với GVR tăng 2,39%, HPG và DGC tăng nhẹ, góp phần cải thiện tâm lý thị trường.

Nhóm bán lẻ phân hóa, PET tăng trần, PNJ tăng hơn 1,5% là điểm sáng hiếm hoi, trong khi MWG tiếp tục giảm sâu trên 2%, gây áp lực nhất định lên chỉ số. Một số cổ phiếu lớn khác như VNM, FPT, giao dịch kém tích cực, phần nào kìm hãm đà hồi phục chung.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,9 điểm (0,38%) lên 1.813,4 điểm. HNX-Index tăng 4,79 điểm (1,84%) lên 265,18 điểm. UPCoM-Index giảm 0,42 điểm (0,33%) xuống 128,7 điểm.

Thanh khoản cải thiện nhẹ so với phiên trước, giá trị giao dịch HoSE hơn 33.000 tỷ đồng. Khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng xuống 618 tỷ đồng, tập trung vào VIC, PNJ, VCB, MWG…

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #Gelex #Ngân hàng #Bất động sản #Logistics #Tài chính

