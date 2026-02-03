Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vàng, bạc và chứng khoán ‘vui trở lại’ sau mức giảm kỷ lục

Bình Giang

TPO - Chứng khoán châu Á hôm nay hướng đến đà tăng điểm, sau khi số liệu sản xuất khả quan của Mỹ giúp cải thiện tâm lý thị trường, hỗ trợ cổ phiếu và bitcoin. Vàng và bạc cũng tăng trong phiên giao dịch đầu ngày.

screen-shot-2026-02-03-at-82050-am.png
Giá vàng và bạc đã tăng trở lại sau khi giảm kỷ lục.

Chỉ số chứng khoán tương lai Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Úc đều tăng điểm trong sáng nay (3/2).

Hôm qua, chứng khoán châu Á đã trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2025, khi sự sụt giảm mạnh của vàng và bạc lan rộng khắp các loại tài sản. Sáng nay, kim loại quý đã thu hẹp mức giảm và mở cửa mạnh hơn, với mức tăng hơn 2% của vàng và 3,5% của bạc, trong khi dầu thô WTI tăng nhẹ.

Trong phiên giao dịch ở Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên gần mức đỉnh, trong khi Nasdaq 100 tăng 0,7%. Trái phiếu kho bạc cũng giảm, trong khi chỉ số của USD tăng nhẹ 0,3% và bitcoin tăng khoảng 3%. Chứng khoán Ấn Độ được hưởng lợi từ việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cắt giảm thuế quan đối với Ấn Độ xuống 18%, sau khi Thủ tướng Narendra Modi đồng ý ngừng mua dầu của Nga, làm giảm căng thẳng giữa hai nước.

Sự gia tăng đột biến về hoạt động sản xuất tại Mỹ là chất xúc tác cho sự thay đổi tâm lý, mang đến tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp. Tăng trưởng bền vững sẽ giúp trấn an ngành sản xuất đang hồi phục sau 3 năm trì trệ vừa qua.

“Hoạt động sản xuất dường như đang thoát khỏi mùa đông lạnh giá. Chúng ta đã từng thấy những dấu hiệu phục hồi trước đây, nhưng rồi ngành sản xuất lại giảm sút, nhưng với việc các đơn đặt hàng mới đang tăng lên, có lẽ sự phục hồi này là thật”, nhà phân tích Brian Jacobsen tại hãng quản lý tài sản Annex Wealth Management cho biết.

Chỉ số sản xuất của Viện Quản lý cung ứng (ISM) đã tăng từ 47,9 lên 52,6. Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng, và con số mới nhất đã vượt qua mọi dự báo trong cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế.

Sau khi có dữ liệu sản xuất của Mỹ, các nhà đầu tư đã hạ thấp dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất, sau khi Fed tạm dừng giảm lãi suất vào tuần trước. Thị trường tiền tệ cho thấy đợt cắt giảm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7.

Cục Thống kê Lao động sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 1 vào cuối tuần này, do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Tại châu Á, Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất vay thêm 25 điểm khi đưa ra quyết định về lãi suất vào cuối ngày 3/2.

Mặc dù tâm lý lạc quan, chỉ số các công ty công nghệ vốn hóa lớn của Mỹ lại hoạt động kém hiệu quả vào ngày 2/2. Cổ phiếu của Walt Disney Co. giảm mạnh sau khi có dự báo ảm đạm. Oracle Corp. đang bán 25 tỷ USD trái phiếu hạng đầu tư để rót vốn cho cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng cho các dự án trí tuệ nhân tạo.

Phố Wall cũng theo dõi sát sao kim loại quý sau một đợt bán tháo mạnh vào cuối tuần qua và một đợt bán tháo mạnh nữa ở châu Á trong ngày đầu tuần này, trong bối cảnh các nhà giao dịch đánh giá lại sự đảo chiều đột ngột của đợt tăng giá kỷ lục.

Vàng và bạc giảm giá mạnh hôm 30/1, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đề cử ông Kevin Warsh chủ tịch kế nhiệm của Fed.

Thị trường đánh giá ông Warsh là người có khuynh hướng chống lạm phát hơn những ứng cử viên khác. Lập trường đó có thể dẫn đến chính sách tiền tệ hỗ trợ đô la Mỹ, từ đó sẽ tác động lên giá vàng.

Bình Giang
