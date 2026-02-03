Đặc phái viên Mỹ sẽ tham gia vòng đàm phán ba bên tiếp theo tại Abu Dhabi

TPO - Đặc phái viên của tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff, sẽ có mặt tại cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga dự kiến diễn ra ở Abu Dhabi trong những ngày tới, theo Axios.

Tờ Axios hôm thứ Hai (2/2) dẫn các nguồn tin cho biết, ông Witkoff đến Israel vào thứ Ba (3/2), nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cùng một số quan chức cấp cao khác.

Sau chuyến thăm Israel, đặc phái viên Mỹ sẽ tiếp tục hành trình tới Abu Dhabi để tham dự các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga, dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 và 5/2.

Đặc phái viên Mỹ, Steve Witkoff (Ảnh: Getty Images)

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định tiến trình đàm phán hòa bình về Ukraine là một quá trình "rất phức tạp" và mang tính đa chiều. Tuy nhiên, ông cho biết các bên đã đạt được sự đồng thuận nhất định về một số vấn đề.

"Ở một số nội dung, chúng tôi đã tiến gần hơn nhờ các cuộc thảo luận và đàm phán. Có những vấn đề dễ tìm được tiếng nói chung hơn, nhưng cũng có những vấn đề phức tạp hơn, nơi sự đồng thuận vẫn chưa thể đạt được. Đây là một quá trình rất khó khăn", ông Peskov nói.

Trước đó, vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Mỹ, Ukraine và Nga đã diễn ra trong các ngày 23-24/1 và được các bên đánh giá là "mang tính xây dựng". Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Một vòng đàm phán mới về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine dự kiến ​diễn ra vào ngày 1/2 tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, cuộc gặp này đã bị hoãn do các vấn đề liên quan đến Iran và Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.