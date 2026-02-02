Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc tiếp tục xử tử 4 tội phạm lừa đảo ở Myanmar

Bình Giang

TPO - Trung Quốc đã thi hành án tử hình 4 đối tượng bị kết tội gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc và điều hành các hoạt động lừa đảo, cờ bạc tại Myanmar, kiếm lời phi pháp hơn 4 tỷ USD.

lua-dao.jpg
Những người được giải cứu trong một chiến dịch truy quét khu vực lừa đảo ở Myawaddy, miền đông Myanmar. (Ảnh: AP)

Tòa án nhân dân trung cấp TP. Thâm Quyến thông báo về các vụ hành quyết trong thông cáo đưa ra sáng nay (2/2), nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể các bản án được thi hành.

Theo tòa án, các đối tượng bị xử tử lần này đã lừa đảo hơn 29 tỷ nhân dân tệ (4,2 tỷ USD), gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc và làm nhiều người khác bị thương.

Tuần trước, Trung Quốc công bố việc thi hành án tử hình 11 đối tượng khác bị kết tội điều hành hoạt động lừa đảo tại Myanmar. Kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo là Bạch Sở Thành đã chết vì bệnh trước khi bản án được thi hành.

Nhóm này bị cáo buộc đã xây dựng các “khu công nghiệp” tại khu vực Kokang của Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc, từ đó điều hành hoạt động cờ bạc và lừa đảo viễn thông, bao gồm bắt cóc, tống tiền, cưỡng ép mại dâm, cũng như sản xuất và buôn bán ma túy.

Những vụ xử tử này nằm trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn hơn mà Bắc Kinh đang tiến hành nhằm vào các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi các khu lừa đảo hoạt động trên quy mô công nghiệp.

Những mạng lưới này nhằm vào nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có hàng nghìn công dân Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, phần lớn những trung tâm này do các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc cầm đầu điều hành, cấu kết với các nhóm vũ trang và lợi dụng tình hình bất ổn ở Myanmar trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Gần đây, chính quyền quân sự Myanmar đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các khu lừa đảo.

Tháng 10/2025, hơn 2.000 người nước ngoài bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào KK Park, một trung tâm lừa đảo khét tiếng nằm ở khu vực biên giới Myanmar – Thái Lan.

Bình Giang
CNA
#Trung Quốc #Xử tử #Lừa đảo #Myanmar

