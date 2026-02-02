Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc lĩnh án chung thân

TPO - Hôm nay (2/2), một tòa án Trung Quốc tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Tư pháp Đường Nhất Quân (Tang Yijun) vì tội nhận hối lộ, Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Đường Nhất Quân.

Ông Đường bị cáo buộc nhận hối lộ và thiên vị trong các quyết định bổ nhiệm nhân sự, lợi dụng chức vụ để giúp người thân ký kết hợp đồng kinh doanh, can thiệp vào hoạt động thị trường và các vấn đề tư pháp, vi phạm pháp luật và quy tắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, cựu quan chức này đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức mọi vị trí công tác, bị bãi nhiệm tư cách đại biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20; tịch thu toàn bộ thu nhập và lợi ích có được từ các hành vi vi phạm kỷ luật.

Sự nghiệp chính trị trong gần 4 thập kỷ của ông Đường bắt đầu từ tỉnh Chiết Giang, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng giữ chức bí thư tỉnh ủy trong 5 năm, từ năm 2002.

Trước đó, hai cựu Bộ trưởng Tư pháp là Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) và Ngô Ái Anh cũng đã “ngã ngựa” vì tội tham nhũng.