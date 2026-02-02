Indonesia: Cô gái gục ngã sau khi bị đánh 140 roi vì quan hệ ngoài hôn nhân và uống rượu

TPO - Một phụ nữ ở tỉnh Aceh của Indonesia đã gục ngã sau khi bị đánh 140 roi vì tội quan hệ ngoài hôn nhân và uống rượu. Đây là một trong những hình phạt khắc nghiệt nhất theo luật Hồi giáo Sharia.

Cô gái bật khóc khi bị đánh bằng roi mây.

Người phụ nữ và bạn tình của cô bị đánh bằng roi mây tại một công viên ở Aceh hôm 29/1, trước sự chứng kiến của hàng chục người. Mỗi người nhận 100 roi vì quan hệ ngoài hôn nhân và thêm 40 roi vì uống rượu, ông Muhammad Rizal - cảnh sát trưởng Sharia của thành phố Banda Aceh cho biết.

Ba nữ sĩ quan đã luân phiên thi hành hình phạt. Người phụ nữ mặc toàn đồ trắng bật khóc và co rúm trong lúc bị đánh, sau đó trở nên bất tỉnh và được khiêng bằng cáng lên xe cứu thương đang chờ sẵn.

Theo cơ chế tự trị đặc biệt được áp dụng từ năm 2001, Aceh là tỉnh duy nhất tại Indonesia - quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo - áp dụng luật Sharia nghiêm khắc. Mỗi năm, hàng trăm người tại tỉnh này bị đánh roi công khai vì các hành vi như uống rượu, đánh bạc, ngoại tình và quan hệ đồng giới.

Bốn người khác cũng bị đánh roi cùng với cặp đôi nói trên, trong đó có một sĩ quan Sharia và bạn gái của ông, mỗi người bị phạt 23 roi vì bị phát hiện ở riêng cùng nhau ở nơi riêng tư. Ông Rizal nói với BBC, rằng sĩ quan này sẽ bị cách chức.

“Như đã cam kết, chúng tôi không có ngoại lệ, đặc biệt là với chính thành viên của mình. Việc này chắc chắn làm hoen ố danh tiếng của chúng tôi”, ông nói.

Các quan chức địa phương bảo vệ sự chính đáng của hình phạt đánh roi, coi đây là biện pháp răn đe và thể hiện bản sắc Hồi giáo của Aceh.

Tuy nhiên, một số tổ chức nhân quyền cho rằng hình phạt này vi phạm chuẩn mực về cấm đối xử tàn nhẫn và hạ nhục.

Năm ngoái, Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi chính quyền Aceh và Chính phủ Indonesia chấm dứt hình phạt thể xác, sau khi hai nam thanh niên 20 và 21 tuổi bị đánh 76 roi mỗi người tại Aceh vì quan hệ đồng giới trong nhà vệ sinh công cộng.