Trung Quốc quyết tâm ‘loại bỏ các rào cản’ và tăng cường sức mạnh cho quân đội

Bình Giang

TPO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào Thượng tướng Trương Hựu Hiệp và một số quan chức cấp cao khác sẽ “loại bỏ các rào cản” và tăng cường sức mạnh cho quân đội.

screen-shot-2026-02-02-at-102250-pm.png
Tướng Trương Hựu Hiệp trước khi bị điều tra.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đang điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, cùng với ông Lưu Chấn Lập - Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ.

Đây là hai trường hợp mới bị điều tra trong chiến dịch quy mô lớn của Trung Quốc nhằm quét sạch tham nhũng ở mọi cấp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không nêu lý do vì sao họ mở cuộc điều tra đối với ông Trương và ông Lưu.

Tuy nhiên, trong bài xã luận đăng ngày 1/2, nhật báo Quân Giải phóng nhân dân PLA Daily - cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, gọi họ là “các phần tử tham nhũng”.

Theo bài xã luận, việc “kiên quyết điều tra và trừng phạt” ông Trương và ông Lưu sẽ “loại bỏ các nút thắt” và “vắt bỏ phần nước làm loãng hiệu quả chiến đấu”.

Ông Dylan Loh, phó giáo sư công tác tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), cho rằng việc PLA Daily nhiều lần đăng xã luận về ông Trương và ông Lưu là điều “đáng chú ý” và ít thấy. Ông cho rằng đây là sự thừa nhận tham nhũng ở cấp cao nhất đã ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng tác chiến, đồng thời thể hiện quyết tâm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Bài xã luận cũng nhấn mạnh rằng, toàn thể binh sĩ phải “thống nhất tư tưởng và hành động” với các quyết sách lớn và sự điều động của Quân ủy Trung ương cũng như của Chủ tịch Tập.

Theo ông Loh, điều này cho thấy có thể đã có sự né tránh và chống đối mệnh lệnh và chỉ đạo của nhà lãnh đạo cấp cao nhất.

Trong bài xã luận đăng ngày 30/1, PLA Daily viết rằng “những con chuột lớn” đang ăn mòn ngân sách của quân đội và làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu, cho rằng chúng phải bị tiêu diệt.

“(Chúng ta) phải có những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt để trấn áp các hành vi tham nhũng làm suy yếu việc xây dựng năng lực chiến đấu, và phải điều tra kỹ lưỡng và loại bỏ những ‘con chuột lớn’ can thiệp vào chi tiêu quân sự”, bài báo viết.

Tháng 10/2025, Trung Quốc thông báo mở điều tra tham nhũng đối với chín quan chức quân đội. Sau đó, Bộ Quốc phòng đã khai trừ khỏi quân đội hai thượng tướng, gồm ông Hà Vệ Đông - cựu Phó Chủ tịch thứ hai của Quân ủy Trung ương, và ông Miêu Hoa - cựu Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Chính trị của quân đội.

Bình Giang
CNA, SCMP
#Quân đội Trung Quốc #Trương Hựu Hiệp #Chống tham nhũng #Tập Cận Bình

