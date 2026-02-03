Video tách 5 lượng vàng từ thẻ SIM hút triệu view, 'nhà giả kim' Trung Quốc lên tiếng cảnh báo

TPO - Thông tin một người đàn ông tên Qiao tách được 191 gram vàng (khoảng 5 lượng) từ những chiếc thẻ SIM cũ đã tạo nên một cơn sốt ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Qiao đã lập tức lên tiếng cảnh báo về những rủi ro an toàn nghiêm trọng liên quan đến quy trình này.

Theo SCMP, Qiao đến từ Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và chuyên tinh luyện kim loại từ phế liệu. Ông được nhiều người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đại lục đặt biệt danh là “Nhà giả kim”.

Ngày 20/1, Qiao đăng tải một đoạn video giới thiệu quy trình tinh luyện vàng từ thẻ SIM, thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Trong đoạn video, Qiao đổ những chiếc SIM đã qua sử dụng vào các thùng chứa đầy hóa chất, từ đó chiết xuất bùn vàng thông qua một loạt các phản ứng hóa học. Sau khi lọc và gia nhiệt, ông thu được 191 gram vàng, trị giá gần 200.000 nhân dân tệ.

Các bước trong quy trình tách vàng từ thẻ SIM. (Ảnh: SCMP)

Qiao nói với tờ Xiaoxiang Morning Post, rằng ông đã sử dụng gần 2 tấn phế liệu để tinh luyện vàng, số vàng này không chỉ lấy ra từ thẻ SIM mà còn từ hỗn hợp phế thải chip trong ngành công nghiệp điện tử viễn thông.

Theo Qiao, các bộ phận quan trọng của thẻ SIM được mạ vàng để đảm bảo độ ổn định và khả năng chống ăn mòn. Truyền thông Trung Quốc xác nhận, một thẻ SIM tiêu chuẩn thường chứa ít hơn 0,001 gram vàng. Ngoài ra, các vật liệu phế thải chứa vàng khác, chẳng hạn như chip thẻ ngân hàng và các bộ phận tiếp xúc của thiết bị liên lạc, cũng có thể được tái chế.

Video của Qiao lập tức tạo nên “cơn sốt” mua SIM cũ trên các nền tảng mua bán đồ cũ ở Trung Quốc.

Một gian hàng đã rao bán SIM với lời quảng cáo “chúng có thể được sử dụng để luyện kim”. Liên kết đến gian hàng này đã thu hút 10.000 lượt truy cập, với hơn 100 đơn hàng được bán.

Một cửa hàng khác bán dụng cụ luyện vàng và video hướng dẫn với giá 485 nhân dân tệ. Gần 2.000 sản phẩm đã được bán ra.

Qiao cho biết video của ông không nhằm mục đích trình diễn luyện kim, mà chỉ đơn giản là chia sẻ công việc của mình.

“Tôi đang xử lý các loại rác thải điện tử một cách hợp pháp và có chứng nhận. Mục tiêu của tôi là chia sẻ kỹ năng của mình”, ông nói.

Qiao cảnh báo rằng những người nghiệp dư không nên thử quá trình này, vì nó có thể gây ra rủi ro về an toàn và thậm chí là bất hợp pháp.

Một quầy bán thẻ SIM ở Hồng Kông (Trung Quốc). (Ảnh: SCMP)

Một nguồn tin tiết lộ với hãng truyền thông Xinwenfang, rằng phương pháp phổ biến nhất để tự chế biến vàng là ngâm nguyên liệu trong dung dịch cường toan (aqua regia).

Aqua regia trong tiếng Latinh có nghĩa là “nước hoàng gia”, một hỗn hợp chất lỏng có tính ăn mòn cao, gồm các axit đậm đặc.

“Quá trình này rất nhạy cảm với nhiệt độ, thời gian và độ pH. Một sai sót nhỏ cũng có thể giải phóng khí độc hoặc gây ra các phản ứng ăn mòn mạnh”, nguồn tin giải thích.

Tại Trung Quốc, việc tinh luyện vàng được quản lý rất chặt chẽ và cần có chứng nhận. Trong khi đó, thẻ SIM cũ được phân loại là chất thải nguy hại.

Những người tự ý thực hiện quá trình này có thể bị phạt tới 500.000 nhân dân tệ và bị kết án tù vì gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2021, 7 người ở tỉnh Giang Tây (đông nam Trung Quốc) đã bị kết án tới 3,5 năm tù và bị buộc phải trả tổng cộng 930.000 nhân dân tệ tiền phạt vì tội tinh luyện chì trái phép từ pin cũ.

Một luật sư cũng cho biết, việc bán bộ dụng cụ luyện kim trực tuyến có liên quan đến các hóa chất nguy hiểm, khiến cả người mua và người bán đều có nguy cơ gặp rắc rối về pháp lý.