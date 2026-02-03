Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga - Mỹ nhất trí không tiết lộ thông tin về cuộc đàm phán với Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Nga và Mỹ đã thống nhất không công khai nội dung của quá trình đàm phán về việc giải quyết xung đột ở Ukraine nhằm tránh làm suy yếu những kết quả đạt được.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, Reuters và kênh Wargonzo cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được sự thống nhất không công khai nội dung của quá trình đàm phán về việc giải quyết xung đột ở Ukraine nhằm tránh làm suy yếu những kết quả đạt được.

"Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, vì theo các thỏa thuận với đối tác Mỹ, chúng tôi không công khai quá trình này dưới bất kỳ hình thức nào", ông Medvedev trả lời khi được yêu cầu bình luận về những cuộc đàm phán.

"Các bạn hiểu tại sao chứ. Bởi vì, điều đó sẽ gây cản trở việc đạt được kết quả. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm", ông nói thêm.

tt.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải).

Quan chức Nga cũng lưu ý rằng, các đảm bảo an ninh về vấn đề Ukraine không thể là đơn phương, vì những đảm bảo như vậy không có hiệu quả.

"Đây không phải là những đảm bảo chỉ dành riêng cho Ukraine, mà là những đảm bảo dành cho cả hai bên: Liên bang Nga và Ukraine. Nếu không, những đảm bảo như vậy sẽ không có tác dụng", ông Medvedev nói, khi bình luận về kế hoạch triển khai một lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine do phương Tây đề xuất.

Trước đó, vào hôm 31/1, đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev, đã đến Mỹ trong một chuyến thăm không được thông báo trước. Cuộc gặp giữa giới chức Nga và Mỹ diễn ra trước khi các nhà đàm phán của Ukraine và Nga gặp nhau ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột.

Quan chức Nga đánh giá cuộc gặp với phái đoàn Mỹ "mang tính xây dựng", đồng thời cho biết việc thảo luận về Nhóm làm việc kinh tế Mỹ - Nga diễn ra rất hiệu quả.

Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff cũng mô tả cuộc gặp tại Florida là "hiệu quả", cho biết đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #Mỹ #Ukraine #đàm phán #xung đột #bảo đảm an ninh

