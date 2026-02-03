Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga nối lại các cuộc tấn công lưới điện của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine cho biết, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng kết thúc, Nga đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện của Ukraine, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov hôm thứ Hai (2/2) cho biết: "Do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng, người dân ở các vùng Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk và Cherkasy rơi vào tình trạng mất điện. Công tác khôi phục đang được tiến hành tại nhiều cơ sở năng lượng bị hư hại".

Tại Kiev, tình trạng thiếu điện vẫn đang diễn ra. Thủ đô của Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cắt điện luân phiên theo giờ cho đến khi hệ thống điện được vận hành ổn định trở lại.

kk.jpg

Ngoài ra, ông Nekrasov cho biết điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng khiến hơn 160 khu dân cư tại các vùng Odesa, Mykolaiv và Kirovohrad chưa thể khôi phục điện. Ông nhấn mạnh, các nhân viên ngành điện lực đang làm việc liên tục ngày đêm để sửa chữa các đường dây bị hư hỏng.

"Khi tình hình ổn định trở lại, người dân sẽ được cung cấp điện theo lịch trình dự kiến ​​hàng giờ", Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Cũng trong hôm thứ Hai, Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông Không quân Ukraine cho biết, trong năm 2025, Nga đã gia tăng tần suất tấn công các mục tiêu năng lượng của Ukraine bằng nhiều loại tên lửa khác nhau, đồng thời sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái.

Theo Đại tá Ihnat, rất nhiều máy bay không người lái các loại như Shahed, Italma, Gerbera đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, các loại UAV như Molniya và Lancet cũng được lực lượng Nga triển khai tại khu vực tiền tuyến. Trong những đợt tấn công quy mô lớn, số lượng UAV có thể lên tới 500 chiếc hoặc hơn.

Trưởng phòng Truyền thông Không quân Ukraine cho rằng điều này gây áp lực lớn lên khả năng phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là khi các cuộc tấn công tập trung vào một khu vực cụ thể. Trong những trường hợp đó, Ukraine buộc phải huy động toàn bộ các phương tiện phòng không hiện có, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không, không quân, tác chiến điện tử, các nhóm hỏa lực cơ động và máy bay không người lái đánh chặn.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#xung đột Nga-Ukraine #lưới điện #tấn công #UAV #quân sự #cơ sở năng lượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục