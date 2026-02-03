Báo Mỹ giải thích lý do Washington chưa tấn công Iran trong tương lai gần

TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quân đội nước này chưa thể tấn công Iran vì cần triển khai thêm hệ thống phòng không đến Trung Đông để có thể đẩy lùi một cuộc trả đũa tiềm tàng.

Máy bay F/A-18F đậu trên boong tàu USS Abraham Lincoln ở Vịnh Oman gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Iranintl)

Trong vài tuần qua, Washington đã điều động một hạm đội lớn đến Trung Đông, dẫn đầu là tàu sân bay USS Abraham Lincoln, để gây áp lực buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.

Mặc dù có sự tăng cường lực lượng, nhưng theo tờ WSJ, các cuộc không kích của Mỹ vào Iran “sẽ không xảy ra trong tương lai gần” vì Washington cần đảm bảo rằng Israel, các đồng minh Ả-rập của họ và lực lượng Mỹ trong khu vực được bảo vệ đúng mức.

Lầu Năm Góc hiện đang chuyển thêm các hệ thống phòng không THAAD và Patriot đến các căn cứ có quân đội Mỹ đóng tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Ả-rập Xê-út, Qatar và những nơi khác, các quan chức quốc phòng nói với WSJ.

Sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel, cũng như tấn công căn cứ không quân al-Udeid của Mỹ ở Qatar. Thiệt hại đối với cơ sở của Mỹ được hạn chế do phía Iran đã báo trước cho Washington.

Ngày 1/2, Lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei - cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng sẽ gây ra hậu quả sâu rộng khắp Trung Đông, nói rằng “họ nên biết rằng nếu họ bắt đầu một cuộc chiến lần này, đó sẽ là một cuộc chiến khu vực”.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng để ngỏ khả năng đàm phán ngoại giao. “Tất nhiên ông ấy sẽ nói như vậy”, tổng thống nhận xét. “Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không, chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - Ali Larijani, người đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva hôm 30/1 - cho biết đang có tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng kêu gọi đối thoại, nhấn mạnh rằng “bất kỳ hành động vũ lực nào cũng đều có thể tạo ra hỗn loạn trong khu vực và dẫn đến những hậu quả rất nguy hiểm”.