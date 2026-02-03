Mỹ đạt thoả thuận thương mại quan trọng với Ấn Độ

TPO - Mỹ và Ấn Độ đã đạt được thoả thuận thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 2/2. Theo đó, Mỹ sẽ giảm thuế đối ứng với Ấn Độ, và Ấn Độ sẽ không tiếp tục mua dầu Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hai nước đã tổ chức nhiều vòng đàm phán nhưng không đạt được thoả thuận. Washington đã áp thuế 50% đối với New Delhi, trong đó một nửa là mức phạt cho việc Ấn Độ mua dầu Nga.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 2/2, Tổng thống Trump cho biết đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong đó, ông Modi đã đồng ý “ngừng mua dầu của Nga và mua nhiều hơn từ Mỹ, có thể là cả Venezuela”.

“Vì tình hữu nghị và sự tôn trọng đối với Thủ tướng Modi, và theo yêu cầu của ông ấy, Mỹ và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận thương mại, theo đó Mỹ sẽ giảm thuế đối ứng từ 25% xuống 18%”, ông Trump nói. “Phía Ấn Độ cũng sẽ tiến tới việc giảm các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với Mỹ xuống bằng 0”.

Giải thích về con số này, Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế trừng phạt 25% đối với việc Ấn Độ mua dầu Nga, đồng thời giảm mức thuế đối ứng 25% trước đó xuống 18%.

Thủ tướng Modi sau đó xác nhận hai nước đã đạt được thỏa thuận. “Tôi rất vui mừng vì các sản phẩm ‘Made in India’ giờ đây sẽ được giảm thuế xuống còn 18%”, ông viết trên mạng xã hội X. “Thay mặt 1,4 tỷ người dân Ấn Độ, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng thống Trump về thông báo tuyệt vời này”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ không bình luận về tuyên bố New Delhi sẽ ngừng mua dầu của Nga, chỉ nói rằng quốc gia Nam Á này ủng hộ “những nỗ lực vì hòa bình” của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump cũng cho biết, Ấn Độ đã đồng ý tăng cường mua hàng Mỹ, ngoài “hơn 500 tỷ USD năng lượng, công nghệ, nông sản, than đá và nhiều sản phẩm khác của Mỹ”.

Trước đó, Việc Ấn Độ kiên quyết loại trừ các sản phẩm sữa và nông sản được xem là một trong những trở ngại chính đối với một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Mỹ. New Delhi khẳng định họ muốn bảo vệ quyền lợi của nông dân Ấn Độ.