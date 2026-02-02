Chứng khoán biến động ngay đầu tuần

TPO - VN-Index hôm nay (2/2) có thời điểm rơi sâu xuống vùng 1.780 điểm. Tuy nhiên, nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện tại các nhóm ngành chọn lọc, chỉ số đã “rút chân” đáng kể và giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm khi đóng cửa.

Thị trường chứng khoán trong nước trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi áp lực bán dâng cao ngay từ đầu ngày. Cả VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn, trong khi VPL cũng mất hơn 6%, khiến nhóm này trở thành lực kéo chính khiến VN-Index lao dốc mạnh trong phiên. Chỉ riêng bộ tứ cổ phiếu Vingroup đã lấy đi khoảng 26 điểm của chỉ số, lớn hơn mức giảm chung của VN-Index khi chốt phiên.

Áp lực bán không chỉ tập trung ở nhóm bất động sản mà còn lan sang nhiều nhóm ngành trụ cột khác như tài chính - ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bán lẻ. Trong nửa đầu phiên, sắc đỏ áp đảo khiến tâm lý thị trường trở nên khá thận trọng, đặc biệt khi diễn biến điều chỉnh cũng đang lan rộng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Chứng khoán biến động.

Tuy nhiên, từ vùng giá thấp, dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu nhập cuộc, dù không mang tính lan tỏa. Thay vì giải ngân diện rộng, dòng tiền có xu hướng tìm đến các nhóm ngành ít chịu ảnh hưởng từ áp lực điều chỉnh chung. Nhóm dầu khí nổi bật với hàng loạt mã tăng mạnh như PVD, PVC tăng trần, BSR tăng gần 7%, PVS, OIL, PVT, PLX đồng loạt bứt phá, trở thành điểm tựa quan trọng giúp thị trường thu hẹp đà giảm.

Cùng với dầu khí, nhóm cổ phiếu tiêu dùng và phân phối cũng giao dịch tích cực. DGW, PET tăng trần; FRT, TCM, VNM, MSN cùng tăng giá, thu hút dòng tiền.

Ở nhóm ngân hàng, dù phần lớn cổ phiếu vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, diễn biến đã cải thiện rõ rệt trong phiên chiều. VCB, BID, CTG, HDB hay VIB đều hồi đáng kể so với đáy, cho thấy lực bán đã hạ nhiệt và dòng tiền bắt đáy hoạt động chủ động hơn. Nhóm ngân hàng cùng với dầu khí và tiêu dùng đóng vai trò quan trọng giúp VN-Index giữ được vùng 1.800 điểm.

Diễn biến trong nước cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu. Hàng loạt chỉ số lớn tại châu Á như Nikkei, Kospi, Hang Seng hay Shanghai Composite đồng loạt giảm.

Kết phiên, VN-Index giảm 22,54 điểm (-1,2%) xuống 1.806 điểm. HNX-Index tăng 4,26 điểm (1,66%) lên 260,39 điểm. UPCoM-Index tăng 0,06 điểm (0,05%) lên 129,12 điểm. Thanh khoản tăng, giá trị giao dịch HoSE hơn 31.800 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm trừ lớn, với việc bán ròng gần 2.500 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VHM, VBC, VRE, HPG…